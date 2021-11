Serge Lama : ce message très personnel qu’il a envoyé à Jenifer

TF1 a diffusé un premier prime pour commémorer les 20 ans du concours de chant Star Academy ce samedi 30 octobre. Au cours de cette télédiffusion, plusieurs anciens participants étaient sur scène pour réinterpréter des chansons avec lesquelles ils se sont faits connaitre pendant leur participation à ce télé crochet. Mais cependant, une prestation a attiré l’attention de bon nombre de personnes. Jenifer a fait sensation avec sa reprise du titre à succès « D’aventures en aventures » de de Serge Lama. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de lui adresser un message très personnel sur les réseaux sociaux.

Les commentaires chargés d’éloges des internautes

En 2001, lors de la toute première saison de l’émission de détection des talents Star Academy, Jenifer avait jeté son dévolu sur le célèbre titre « D’aventures en aventures » de Serge Lama. Avec l’interprète original, elle avait magnifiquement repris ce condensé de belles mélodies. C’est d’ailleurs un duo qui avait marqué les esprits. Aujourd’hui, plus de 20 ans après cet exploit, la chanteuse est de nouveau montée sur scène pour une fois de plus, rechanter ce hit. Mais seulement, cette fois, elle l’a fait toute seule. Et sans trop de surprises, elle a livré une prestation digne de la première lauréate de la Star Academy.

Un show qui a particulièrement touché les internautes qui n’ont pas lésiné sur les compliments à l’égard de la chanteuse. Sur Twitter, on a ainsi pu lire plusieurs commentaires remplis d’éloges : « Jenifer c’était bouleversant. Wow des frissons« , « Waouh que c’était beau (…) j’en ai pleuré, sa voix est sublime« , « Jenifer a une voix de dingue, exceptionnelle vraiment« , « Claque monumentale de Jenifer ! Une queen ! » et bien d’autres.

Le message poignant de Serge Lama à l’endroit de Jenifer

Comme l’a fait savoir Matthieu Gonet, le pianiste qui l’a accompagné sur scène, Jenifer a pu livrer une prestation aussi merveilleuse sans avoir répété au préalable. Il a attesté qu’ils ont fait quelque chose d’exceptionnel, car sans répétitions, il a confirmé ne connaitre presque aucun artiste à même de pouvoir réussir une prestation aussi parfaite dès le premier coup. Un témoignage de l’ancien professeur de la Star Academy qui témoigne de toute l’excellence de la performance scénique de la chanteuse et actrice française.

Une performance qui n’a pas laissé indifférent l’auteur de la chanson reprise sur scène. C’est sur les réseaux sociaux que Serge Lama a partagé sa joie suite au show de la jeune femme. Dans le message personnel qu’il a adressé à l’actuel coach de The Voice, le chanteur s’est montré très fier d’elle. Il a ainsi écrit sur son compte Twitter : « Chère Jenifer, Ta prestation de « D’aventures en aventures » pour les 20 ans de la « Star Academy » était magnifique. Tu as sorti toutes tes tripes. La petite Jenifer est devenue la GRANDE Jenifer. Merci. » Jenifer a elle aussi réagi. Mais seulement, elle a réagi après avoir revu les images de la saison 1, qu’elle a remporté. Tellement elle était chargée d’émotions qu’elle n’a pas pu retenir ses larmes et a remercié tout son entourage, le public et les professeurs, mais aussi ses camarades qui se sont toujours montrés galvanisants et bienveillants envers elle.