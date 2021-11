Romain Grosjean : défiguré après son accident et inquiète son fils qui craint le pire

Le pilote automobile Romain Grosjean a failli laissé sa peau dans sa voiture de course le 29 novembre 2020. Ce vendredi 29 octobre, il a accordé une interview à Ouest-France et cela a été l’occasion pour lui de revenir sur ce tragique événement et de parler de la plus grande peur de son fils aîné, Sasha. Le sportif était également sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine pour reparler de cet accident qu’il a eu pendant le Grand Prix de Bahreïn. C’était une occasion de plus pour parler de ses enfants.

Retour sur cet accident grave et la principale crainte de son fils aîné

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romain Grosjean (@grosjeanromain)

La mort en face, tel est le titre du livre que Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès ont publié le mercredi 20 octobre passé. Une œuvre dans laquelle le sportif revient sur sa carrière de pilote automobile et parle du jour où il a fait la rencontre de sa tendre épouse, mais aussi de la venue au monde leurs trois enfants : Sacha, âgé de 8 ans, Simon, âgé de 6 ans et Camille, âgée 3 ans. Il a aussi évoqué son accident grave qui a fait la Une des journaux. Pour la petite histoire, c’est pendant le Grand Prix de Bahreïn le 29 novembre 2020 que le jeune français âgé de 35 ans a failli perdre la vie. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour se sortir de son véhicule en feu dans lequel il était pris au piège.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romain Grosjean (@grosjeanromain)

Dans un entretien accordé à Ouest-France ce vendredi 29 octobre, l’époux de Marion Jollès est revenu sur son nouvel ouvrage et n’a pas manqué de parler de cet accident qui a failli lui coûter la vie. Presque un an après cette mésaventure, le conducteur de Formule 1 se rappelle encore de la peur qu’il a provoquée, contre son gré, chez ses proches et ses fans. Le pilote est d’ailleurs revenu sur l’inquiétude de son fils aîné. Il a déclaré : « Il avait peur que mon visage soit tout noir, comme une bûche dans une cheminée. Une fois qu’il m’a vu en visio, ça allait mieux. Puis, quelques jours après, lorsque j’appelais à la maison et que j’entendais les enfants dire un ‘coucou papa’ et repartir jouer, on s’est dit qu’eux, ça allait« . Une explication qui prouve que les enfants de la star du volant se sont rendus compte que leur papa va bien.

Le papa adoré de ses enfants

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romain Grosjean (@grosjeanromain)

Avant cette interview dans les colonnes de Ouest-France, le père de famille était sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous. Au cours de cet échange avec l’animatrice, le pilote a fait savoir que s’il a pu s’en sortir vivant de cet accident grave, c’est à ses enfants. Ensuite il a parlé des échanges qu’il a eus avec ses petits bouts de chou qui étaient inquiets au départ, mais ont fini par se rendre compte que tout allait bien pour leur papa. Simon, son deuxième fils, a d’ailleurs prononcé des mots qui l’ont touché. Le petit a dit : « De toute façon, papa, il a un bouclier d’amour, il est protégé« . Mais aussi, tout au long de son rétablissement qui a duré un mois, Romain Grosjean a fait savoir que toute petite Camille, âgée de 3 ans l’assistait et l’aidait à se soigner.