Caitlyn Jenner : elle parle de ces moments où elle conduisait habillée en femme en secret

Caitlyn Marie Jenner est une personnalité américaine qui a défrayé la chronique en changeant de sexe, passant radicalement d’homme à femme. Née William Bruce Jenner, elle a vu le jour le 28 octobre 1949 et ses parents lui assignent le sexe masculin. Plus tard, ce jeune homme devient un célèbre athlète américain et il se marie tour à tour avec 3 femmes avec qui il fait plusieurs enfants. En 2015, alors qu’il s’est toujours considéré comme une femme, il fait son coming out transsexuel. Désormais femme, Caitlyn Jenner était invitée dans l’émission Big Brother VIP ce lundi 1er novembre. Au cours de cette émission, la grand-mère de Stormi Webster s’est confiée sans filtre sur ces jours où ça lui arrivait de conduire vêtue en femme.

Ses confidences sur ces jours elle se déguisait en femme

Il y a de cela 6 ans aujourd’hui, soit en 2015 comme Caitlyn Jenner avait fait son coming out. Elle avait d’abord fait savoir à ses proches qu’elle était une femme transgenre, puis, elle a répandu la nouvelle dans le monde entier. Sur le plateau de Big Brother VIP ce lundi 1er novembre, l’ex de Kris Jenner a révélé qu’elle s’est longtemps mise dans la peau d’une femme avant de franchir l’étape du changement d’identité de genre. D’ailleurs, auparavant, quand elle avait 34 ans, elle avait avoué être transgenre et l’avait fait une fois de plus quand elle avait 40 ans. Elle a révélé au cours de son entretien dans ce programme qu’elle prenait le volant habillée en femme. Une pratique qu’elle a avoué avoir fait pendant plusieurs années et a également reconnu que malgré le fait que c’était effrayant, elle ne s’était jamais fait attraper. Pour elle, c’était le seul moment où elle pouvait s’exprimer et elle a déclaré l’avoir fait toute sa vie.

Devant les autres invités de l’émission, Caitlyn Jenner s’est souvenue qu’elle avait failli se faire choper par un voisin. Avec une touche d’humour, le parent de Kylie Jenner, Kendall Jenner, Brody Jenner, Brandon Jenner, Casey Jenner et Burt Jenner a raconté qu’un de ses voisins s’était arrêté près de lui. Ce jour il conduisait une Porsche et ce voisin a reconnu sa voiture. Ce voisin l’a vu habillé en femme et comme c’était Halloween, il s’est juste exclamé « Oh mon Dieu, c’est l’heure de la fête d’Halloween ! À plus tard ! » et il est parti. La semaine passée, au cours d’un entretien dans les colonnes du Daily Telegraph, elle avait confié : « Je peux vivre ma vie de manière authentique depuis près de sept ans maintenant. C’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. »

La petite histoire de Kim Kardashian sur Caitlyn Jenner

Si Caitlyn Jenner ne s’est jamais faite prendre habillée en femme au volant de sa voiture, en 2002, Kim Kardashian l’a surpris déguisée en dame. La star de télé réalité avait d’ailleurs fait part de cela dans un épisode de L’incroyable famille Kardashian. Elle avait raconté qu’elle était partie rendre visite à un de ses amis et, à son retour, elle s’est rendue dans le garage où elle a trouvé Bruce (prénom d’homme de Caitlyn, NDLR) vêtu en femme. Ce jour il avait tout mis, talons, perruque et maquillage. L’ex-femme de Kanye West a déclaré ne plus se souvenir exactement ce qu’il portait, mais que devant cette scène incroyable, elle avait dû baisser la tête et se précipiter dans sa chambre.