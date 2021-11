Kate et William : leur apparition très remarquée à la COP 26 en mode décontracté

Kate Middleton et le prince William ont fait le déplacement pour l’Ecosse où ils ont assisté à la 26e édition de COP 26 et leur apparition a été très remarquée au cours de cet événement mondial.

Depuis ce lundi 1er novembre, se tient la 26e édition de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques. Cet événement organisé par les Nations Unies se tiendra du 1er au 12 novembre 2021 en Ecosse. Plusieurs dirigeants à travers le monde sont présents. Si la reine Elizabeth II n’a pas pu être là à cause d’un souci de santé, le prince William et son épouse Kate Middleton y sont allés pour remplir leurs obligations royales. Au cours de la réception d’ouverture à la distillerie Clydeside, une chose a attiré l’attention de plus d’un, les deux époux sont apparus décontractés avec des tenues assorties.

COP 26 2021, La reine Elizabeth II absente, le prince Charles et son épouse la représentent

Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait le déplacement en Ecosse pour assister à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Pour ce COP 26 2021 qui s’étalera sur deux semaines, la reine d’Angleterre, Elizabeth II est représentée par le prince Charles et son épouse. La souveraine britannique a été contrainte d’annuler sa participation à cet événement à la dernière minute à cause d’un problème de santé qui lui a d’ailleurs fait passer une nuit à l’hôpital dans la soirée du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021.

Cet événement mondial a été lancé officiellement ce lundi 1er novembre. Pour cette circonstance, le prince William et Kate Middleton sont apparus de manière remarquable avec de belles tenues à la distillerie Clydeside. Une réception qui a été donnée à l’honneur des principaux membres de l’initiative pour des marchés durables, mais aussi pour les lauréats et finalistes de la première édition du prix Earthshot.

Kate Middleton et le prince William, un couple qui séduit

Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait une apparition des plus élégantes à cette 26e édition de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques. Kate Middleton était vêtue d’une robe séduisante bleue très bien raccordée d’Eponie et aux pieds, elle avait des talons bleus foncés. Elle avait une coiffure simple, ses cheveux étaient assemblés par un chignon. De son côté, son époux avait porté un joli costume bleu marine. Les deux tourtereaux étaient très bien assortis. Pendant cette cérémonie, le couple est allé rejoindre le prince Charles et son épouse qui eux, étaient venus pour représenter la firme royale britannique. Absente de cet événement, la reine Elizabeth II s’est exprimée à travers un message vidéo. Elle a demandé aux dirigeants mondiaux d’avoir « cause commune » pour faire face au changement climatique et trouver des solutions pour les problèmes les plus difficiles.

Mais avant, en journée, le duc et la duchesse de Cambridge, vêtus de tenues zen, sont allés à la rencontre de jeunes scouts avec qui ils ont célébré la campagne Scouts #PromiseToThePlanet à Dennistoun, au Alexandra Park Sports Hub. Au cours de cette visite, le couple a assisté à des activités qui démontrent comment le scoutisme aide à donner aux jeunes, les aptitudes qu’il faut pour lutter contre le changement climatique. Fervents écologistes, le prince William et Kate Middleton étaient également aux côtés des élèves londoniens pour assister à des ateliers au cours desquels il était question de chercher des solutions qui permettront de sauver la planète.