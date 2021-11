Laury Thilleman traumatisée : elle subit une grosse frayeur sur le plateau des Enfants de la télé

Ce dimanche 31 octobre 2021, Laury Thilleman était l’invité de Laurent Ruquier pour le compte de son émission Les enfants de la télé. Pour cette édition spéciale de l’émission, le présentateur a réservé des surprises à ses invités. Dans cet article, nous vous présentons l’étonnante réaction qu’a eue l’ancienne miss France, lorsqu’elle découvre ce que lui avait préparé Laurent Ruquier.

Laury Thilleman est sur le plateau des enfants de la télé

Très notoire depuis son élection en tant que plus belle femme de France il y a dix ans, Laury Thilleman, est l’une des femmes les plus appréciées dans l’hexagone. Et cela n’est pas uniquement dû au statut qu’elle a acquis en 2011, puisque l’ancienne reine de beauté s’est rapidement convertie à la télé et y poursuit une brillante carrière depuis. C’est donc sans surprise que les téléspectateurs ont pu la retrouver ce dimanche sur le plateau de l’émission les enfants de la télé. Cependant, l’ancienne miss France ignorait la mauvaise surprise que lui avait préparée Laurent Ruquier pour l’émission.

Un piège totalement réussi par Laurent Ruquier

En effet, pour faire vivre Halloween à ses téléspectateurs, Laurent Ruquier a préparé une sacrée surprise à ses invités selon leurs phobies. Et si vous ne le savez pas, Laury Thilleman est coulrophobe. En réalité, l’ancienne reine de beauté, convertis en Animatrice de télé, à une peur inexpliquée et démesurée des clowns. Dès lors, Laurent Ruquier peut se vanter d’avoir pu prévoir dans les moindres détails, la réaction totalement dingue de l’ex-reine de beauté, puisque celle-ci a brusquement sursauté de son siège lorsqu’elle a aperçu derrière elle, une personne masquée en clown.

En réalité, l’homme masqué s’est introduit sur le plateau et a filé discrètement derrière la miss beauté, avec une mystérieuse boîte, alors qu’elle parlait avec les autres personnes autour de la table. Lorsque celle-ci se retourne fortuitement, elle ne pouvait pas croire à ses yeux puisque son pire cauchemar était juste derrière elle. Laury Thilleman n’a donc pas pu s’empêcher d’abandonner son siège et de se tirer vers le côté opposé. Très apeurée, l’ancienne miss France a fait savoir à Laurent Ruquier hilare qu’elle n’a pas du tout apprécié son numéro. Refusant d’aller s’assoir tant que le déguisé en clown n’aura pas le derrière de sa chaise, Laury Thilleman est restée plantée debout au milieu du plateau. Finalement le clown s’est éloigné et elle a pu regagner son fauteuil.

Mais alors qu’elle croyait que s’en était fini avec les numéros de Laurent Ruquier, la voilà de nouveau dans un état de choc. Cette fois-ci l’animateur aurait proposé à la jeune femme de mettre la main dans une mystérieuse boîte et d’en sortir le contenu qu’elle devra montrer à tout le monde. C’est ainsi qu’à la grande surprise de Laury Thilleman, ce que contient la boîte n’est rien d’autre qu’un serpent. Une nouvelle fois, l’ancienne miss France a bondi de son fauteuil.

Zoom sur la biographie de Laury Thilleman

Laury Thilleman a vu le jour à Brest dans la région de Bretagne le 30 juillet 1991. En 2010, elle est élue miss de cette région, puis l’année suivante, elle gagne le concours national des Miss. Très discrète sur sa vie privée, celle qui est depuis 10 ans ancienne miss de France, reste toujours file le parfait amour avec Juan Arbaleez, un chef cuisinier avec qui elle s’est mariée fin 2019.