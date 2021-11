Meghan Markle : ce geste très généreux et discret de la duchesse pour 21 bénévoles

Meghan Markle a posé un geste très généreux et discret pour 21 bénévoles et à travers leur directeur de communication, ils ont tenu à remercier la duchesse de Sussex.

La duchesse de Sussex a marqué les esprits avec un beau geste. Elle a témoigné son soutien à un organisme de bienfaisance en offrants à ses membres des tasses de café. Un geste qui a été beaucoup apprécié par les bénéficiaires et qui a retenti dans la presse. Un présent qui s’inscrit dans le combat qu’elle mène afin que tous les américains aient droit aux congés parentaux payés. Pour cela, Meghan Markle a d’ailleurs adressé une lettre au congrès américain le 20 octobre dernier et même si elle a été critiquée, elle ne compte pas baisser les bras.

Le geste touchant de Meghan Markle aux bénévoles

Meghan Markle est une fervente militante pour l’obtention des congés parentaux payés pour tous les jeunes parents aux USA. Tout récemment, elle l’a encore témoigné en posant un acte bienfaisant. Elle a offert du café aux membres d’une association. Pour garder la forme alors qu’ils étaient en pleines heures supplémentaires, tous les bénévoles de cet organisme de bienfaisance a obtenu gratuitement une carte cadeau de la marque Starbucks d’une valeur de 25 dollars. La duchesse leur a offert ce cadeau dans la discrétion mais, Neil Sroka, directeur de la communication de Paid Leave US l’a rendu public sur son compte Twitter. Il a révélé que l’épouse du prince Harry a offert quelques tasses de café à tout le monde pendant les heures supplémentaires de l’équipe. Un geste qu’il n’a pas manqué de qualifier d’Incroyablement classe et d’important. Mais aussi, il a fait savoir que toute l’association est fière de savoir qu’elle la soutient.

Son combat pour l’obtention des congés parentaux payés pour tous

Un beau geste qui s’inscrit dans la lutte pour l’obtention de certains droits dont les américains doivent avoir accès. En octobre passé, la duchesse de Sussex avait adressé une lettre au congrès américain pour plaider en faveur des américains afin qu’ils puissent avoir accès aux congés parentaux payés. Pour commencer ses propos, elle avait d’abord levé toute amalgame en expliquant qu’elle n’est pas une élue, encore moins une femme politique. Elle a poursuivi en faisant savoir que comme bon nombre de personnes, elle est une citoyenne engagée et une mère de famille. Puis, elle a rappelé qu’en juin dernier, son époux et elle avaient accueilli leur deuxième enfant et comme tous les autres parents, cela les avaient submergés de bonheur. Mais aussi, comme plusieurs autres parents, ils étaient débordés. La mère de Lilibet Diana a continué en signalant que, comme peu de parents, ils n’ont pas fait face à cette dure situation « qui est de choisir entre passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou reprendre le travail« .

Si la famille royale se doit d’être et de rester apolitique, Meghan Markle, elle, compte se battre autant que possible pour l’obtention des congés parentaux payés qui demeurent un droit réservé à un certain nombre réduit d’employés dont les employeurs ont mis sur pied des politiques qui leurs permettent d’en bénéficier. En vérité, les USA est l’un des seuls pays de l’occident à ne pas garantir ce droit à tous ses habitants. La classe politique a réagi et certains hommes politiques ont trouvé que Meghan Markle avait été maladroite et qu’elle devrait plutôt se focaliser sur sa carrière de comédienne.