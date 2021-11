Chantal Ladesou dans l’émotion : elle parle de la mort de son fils à seulement 21 ans

La comédienne Chantal Ladesou sera ce samedi 6 novembre dans l’émission « Extravagantes » qui sera diffusée sur Paris Première. Télé-Loisirs qui a eu l’exclusivité a déjà déballé l’essentiel de l’entretien de l’humoriste française dans ce programme. La femme de 73 ans est revenue sans filtre sur la disparition de son fils, Alix qui est parti très tôt. Il avait seulement 21 ans quand il a été emporté par un accident de la route. Aujourd’hui grand-mère, elle a évoqué avec beaucoup d’émotion, l’absence de ce fils qu’elle a perdu.

Toujours douloureux pour une mère de perdre un enfant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par laurent prunier (@laurentprunier)

Avant l’édition de « Extravagantes » qui sera diffusée ce samedi 6 novembre à partir de 23h10, Arnaud Ducret était de passage dans cette émission et il est revenu sur un traumatisme d’enfance qu’il a eu dans leur bar habituel de Pigalle à Paris. Après l’humoriste français de 42 ans, ce sera au tour d’une autre humoriste de se confier sur un événement marquant de sa vie. Télé-Loisirs a d’ailleurs dévoilé en avant-première une partie du contenu de ce programme. Au cours de cette émission, Chantal Ladesou est revenue sur la plus horrible perte de sa vie, qui est très douloureusement la mort de son premier fils, Alix, à l’âge de 21 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chantal Ladesou (@chantalladesou)

En effet, c’est en 1996 que son jeune enfant a perdu la vie dans un accident de la circulation. Si elle est très souvent très réservée à propos du décès de son fils, le membre de l’équipe de l’émission humoristique Les Grosses Têtes sur RTL n’a pas tâtonné pour faire des révélations très bouleversantes sur la disparition de son enfant. Elle l’a décrit comme un « choc énorme, le tsunami« . Puis, elle a poursuivi en indiquant que la vie est plus forte, qu’elle aime beaucoup la vie et qu’elle a surmonté cette absence. Toutefois, elle a rappelé qu’elle ne l’a pas encore oublié car elle y pense chaque jour. Mais que d’un autre côté, il y a la vie et la famille. Ensuite, elle a avoué avoir surmonté ce malheur, seulement, elle ne le supporte. Une fois qu’elle se met à évoquer ça, la compagne de Michel Ansault a la gorge nouée et la voix tremblante.

Chantal Ladesou, un choc qu’elle n’oubliera jamais

Bien avant cette émission, l’actrice avait été reçue en février 2020 par Jordan de Luxe dans L’instant de Luxe et elle avait laissé entendre que les gens lui posent toujours des questions à propos de cette tragédie et elle a signalé que c’est un malheur qui est toujours très brûlant en elle. Elle a ainsi avoué que c’est quelque chose qui est toujours en elle et qui lui fait de la peine dès qu’on en parle. Puis, elle a également donné le côté positif de cette situation en affirmant que « c’est aussi une façon de le faire revivre. Le fait d’en parler, peut-être que ça peut aider des gens à qui c’est arrivé aussi… Mais c’est vrai que c’est toujours très sensible. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chantal Ladesou (@chantalladesou)

Plusieurs années sont passées après cet accident tragique qui lui a enlevé son fils, Chantal Ladesou ne l’a toujours pas oublié et elle sait pertinemment que cela n’arrivera jamais. Aujourd’hui, Alix, aurait eu 46 ans et il ne passe pas un seul jour sans que sa maman ne se souvienne de lui. Toutefois, elle arrive à aller de l’avant et jouir de la vie.