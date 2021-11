Richard Berry : loin des accusations de sa fille, l’acteur publie les images de son dernier standing ovation

Richard Berry était sur les planches du Théâtre Libre de Paris ce dimanche 31 octobre. L’acteur a ainsi pu remonter sur scène pour la première fois depuis que sa fille Coline Berry l’accuse d’inceste. Elle avait d’ailleurs fait part de son indignation quant au retour de son père sur scène. Mais qu’à cela ne tienne, l’homme de 71 ans n’a pas été empêché de communier avec son public. Il s’est d’ailleurs saisi de son compte Instagram pour partager des moments de son récent spectacle.

Richard Berry fait sensation sur les planches du théâtre

Le comédien âgé de 71 ans a fait son grand retour sur les planches ce dimanche 31 octobre. C’est d’ailleurs la première fois qu’il monte sur scène depuis que sa fille a décidé de l’attaquer en justice pour inceste. Il a donc pu jouer sa pièce intitulée Plaidoiries. Dans cette œuvre dramatique, l’acteur se met dans la peau de grandes personnalités du barreau et revient sur cinq procès qui sont classés dans les annales de l’histoire et la justice française. Il jouera cette pièce à Paris jusqu’en fin décembre, puis il ira en tournée.

Muet depuis que sa fille, Coline Berry ne cesse de l’accabler avec des accusations d’inceste, Richard Berry a partagé sa joie sur les réseaux sociaux après sa première représentation sur les planches du Théâtre Libre de Paris. C’est en story sur Instagram que l’acteur a partagé plusieurs vidéos dans lesquelles on peut voir un public en joie, des spectateurs qui se sont levés pour acclamer en continu le comédien qui a certainement fait une très belle prestation. Mais seulement, avant de revenir discrètement sur scène, comme l’a révélé Le Parisien, sa fille s’est montrée agacée.

Avant cette représentation, Coline Berry a saisi le bâtonnier pour dire que pour elle, c’est exaspérant et injurieux qu’un homme qui a déjà avoué certaines accusations à l’endroit des femmes dont il fait l’objet, dise être le représentant de ces dernières et des enfants victimes d’infractions pénales. Elle l’avait fait savoir tout en évoquant le fait qu’il avait admis avoir frappé son ex compagne, l’actrice Catherine Hiegel. La jeune femme n’est pas prête d’abandonner les charges contre son père.

Une famille divisée

La famille Berry est actuellement divisée par ce problème d’inceste. D’un côté, Richard Berry bénéficie du soutien de son autre fille Joséphine Berry, tant dis que Catherine Hiegel et Marilou Berry, respectivement mère et cousine de Coline Berry, la soutiennent. L’actrice française âgée de 74 ans s’était même indignée du fait que son ex compagnon fasse une représentation habillé en robe d’avocat. Si le père de famille ne peut plus compter sur le soutien de sa fille Coline et de son ex compagne, il a tout de même reçu les encouragements de son autre fille, Joséphine Berry qui lui souhaité bonne chance pour son retour sur les planches du théâtre. C’est bel et bien là des éléments qui prouvent que la famille Berry est déchirée depuis plusieurs mois aujourd’hui.