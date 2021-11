Mathilda May en deuil : elle annonce la disparition de sa belle-mère, l’actrice Dominique Arden

Dimanche 31 octobre dernier, alors que tout le monde semble être occupé par la fête d’Halloween, un deuil s’est abattu sur Mathilda May et sa famille. En effet, l’actrice de 56 ans a perdu une femme importante dans sa vie : la compagne de son père. C’est sur Instagram que la comédienne a annoncé la triste nouvelle.

Une mort inattendue

C’était le générique de fin pour Dominique Arden, la belle-mère de Mathilda May, le samedi 30 octobre dernier. En effet, la jeune fille qui a vécu la séparation de ses parents alors qu’elle était âgée de 12 ans accorde une très grande considération à la seconde épouse de son père, qui l’a élevé comme sa propre fille. Ainsi, c’est bien avec une grande tristesse qu’elle a annoncé la nouvelle de son décès aux internautes. Dans son message, l’actrice de 56 ans qui a fait savoir à ses abonnés que sa belle-mère avait trépassé de manière inattendue a évoqué les meilleurs souvenirs qu’elle a de la compagne de son père.

En réalité, Dominique Arden avait toujours été très impliqué dans les projets de la comédienne de 56 ans. Exactement comme le ferait sa propre mère, Mathilda May a pu compter sur le soutien indéfectible de sa belle-mère dans tout ce qu’elle entreprenait. Cette dernière venait même prendre part avec engouement à tous les spectacles de sa belle-fille et accordait une grande attention aux moindres détails de la vie de celle-ci. Ainsi, son départ précipité aura laissé un vide infini dans la vie de la cinquantenaire, qui ne réalise toujours pas que sa belle-mère était partie pour ne plus jamais revenir. Et, comme toujours, les internautes ne sont pas restés indifférents à cette nouvelle. Ils ont tenu à soutenir l’actrice dans ces moments de deuil et à rendre hommage à toute sa famille.

Zoom sur la carrière de Dominique Arden

Après s’être fait former au Conservatoire National d’Art dramatique de Paris, où elle a obtenu un premier prix de comédie classique, Dominique Arden a été recruté par la compagnie Renaud-Barrault qui lui a permis de jouer dans plusieurs pièces théâtrales au cours de sa carrière.

Que savoir sur Mathilda May ?

Fille de la chorégraphe Margaretha Hanson et du dramaturge français Victor Haïm, Mathilda May a vu le jour le 8 février 1965, dans la commune de Saint-Ouen. Initialement prénommée Karine, la jeune fille fera comprendre à ses parents qu’elle n’appréciait pas son nom dès ses huit ans. Ceux — ci ont donc accepté d’aider la jeune fille afin qu’elle change de prénom et adopte Mathilda à la place de Karine.

Après le divorce de ses parents, la jeune fille se lance dans la danse et obtient son premier prix au conservatoire de Paris à ses seize ans. Si elle semblait à ce moment-là lancée pour une carrière de rêve en tant que danseuse, la jeune femme a tout de même préféré se tourner vers une autre passion : le septième art. Puisqu’elle ressentait beaucoup trop d’ennuis avec la danse. Ainsi depuis le début de sa carrière en 1984, l’actrice de 56 ans compte une vingtaine de films réalisés. Aujourd’hui elle est considérée comme l’une des figures importantes du cinéma français.