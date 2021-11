Alec Baldwin : de moins en moins discret, sa femme Hilaria dévoile une rare photo en famille

Depuis qu’il a ôté accidentellement la vie à la directrice de photographie Halyna Hutchins au cours, du tournage du film Rust, Alec Baldwin, a totalement perdu le moral. Le sexagénaire est rongé par la culpabilité et ne peut pas aller bien. Mais heureusement pour, lui sa famille ne compte pas l’abandonner seule dans cette épreuve.

Une grande épreuve pour les Baldwintos

Tout allait merveilleusement bien pour Alec Baldwin et sa joyeuse famille, jusqu’à la survenue d’un effroyable drame le 21 octobre dernier. En effet, ce jour-là, alors qu’ils étaient en plein tournage du film Trust, des coups de feu ont été tirés sur la directrice de photographie et le metteur en scène Joël Souza. À priori c’était un acte sans gravité, mais en réalité, l’arme que détenait Alex Baldwin était chargée à balle réelle. Le coup de feu a donc été fatal pour Halyna Hutchins et a gravement blessé Joël Souza. Heureusement pour ce dernier, il a eu la chance de s’en sortit après avoir été conduit aux soins intensifs. Mais on ne pourrait pas dire autant pour la jeune femme de 42 ans dont la mort a été constatée à l’hôpital d’Albuquerque. Épouse et mère d’une famille, Halyna Hutchins, a été une perte tragique de plus pour le cinéma après Brandon Lee en 1993.

Alec Baldwin soutenue par son épouse

Dans ce terrible drame, si Alec Baldwin n’est pas reconnu comme coupable de meurtre, l’acteur semble pourtant avoir perdu le sourire à tout jamais. Ces derniers jours, il est devenu très rare sur les réseaux sociaux et dans les médias. Toutefois il peut s’estimer heureux d’avoir le plein soutien de sa famille dans cette épreuve. Ce dimanche 31 octobre 2021, dans un message publié sur Instagram, Hilaria Baldwin, témoigne tout son soutien à son cher époux toujours dans les tourmentes. « Je t’aime je suis là », a tout simplement écrit la jeune maman à l’endroit de son mari dont il tient la main sur la photo publiée dans le message. Un acte chaleureux qui pourra booster le moral de l’acteur qui se retrouve actuellement dans les entrailles de la culpabilité.

Célébration d’Halloween avec les enfants

Déterminée à jouer son rôle de mère au même titre que celle d’épouse, Hilaria Baldwin a malgré l’ambiance, offert une belle journée d’Halloween à ses 6 enfants. Tenant à partager cet agréable moment en famille avec les internautes, l’épouse de l’acteur a publié les photos prises, sur Instagram. Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

Si certains estiment qu’il ne fallait pas laisser les moments difficiles entraver le bienêtre des enfants, d’autres pensent que cette publication est inappropriée, d’autant qu’elle constitue un manque de respect considérable à la famille de la victime. En effet, ce n’est pas le fait que la famille Baldwin ait pu consacrer sa journée à la célébration d’Halloween, que reprochent les internautes. Mais pour eux, il ne fallait surtout pas exhiber ces moments. Si tant est que le but fût juste de faire plaisir à leurs enfants pourquoi donc le mettre sur les réseaux sociaux ? Se sont-ils demandés.