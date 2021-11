Stéphanie Durant maman : elle parle de son accouchement difficile

Stéphanie Durant est désormais mère. La candidate de télé-réalité a enfin accueilli son petit garçon prénommé Loann, le mercredi 20 octobre dernier. La jeune mère a ainsi, annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram et explique l’expérience difficile qu’elle a vécue.

Un accouchement difficile

Il a fallu beaucoup de courage et de détermination à Stéphanie Durant, pour qu’elle embrasse enfin le nouveau membre de sa famille. Alors que sa grossesse prenait forme de jour en jour, la jeune mère s’impatientait que le bébé ne fût pas encore sorti. Cependant, après plusieurs jours de persévérance, enfin la bonne nouvelle. Le bébé va pouvoir naître. Néanmoins, ce ne sera pas une tâche facile pour la mère, puisque l’accouchement a été un peu difficile.

En effet, sur Instagram, la jeune femme raconte qu’après le déclenchement de l’accouchement, le bébé semble ne plus vouloir sortir. Et durant plusieurs heures, plus rien ne se passait. Les sages-femmes ont donc décidé de percer la poche des eaux puisque malgré les contractions, aucune modification n’a été remarquée à son niveau. La jeune mère a expliqué qu’à ce moment où la poche des eaux a été percée, elle a subi le calvaire. La douleur s’est intensifiée, rendant ainsi les choses plus compliquées. Si elle n’en dit pas plus sur la suite des événements, on sait tout de même que le processus s’est soldé par l’arrivée du petit Loann, qui a sans doute fait oublier à sa mère toutes ses douleurs pendant quelques instants.

Des messages de félicitations des autres stars des ‘’Marseillais contre le reste du monde’’

Plusieurs stars de la télé-réalité Les Marseillais contre le reste du monde sont sorties pour féliciter la nouvelle maman pour le privilège qu’elle a eu de donner vie au petit Loann. Et parmi ceux-ci, on peut identifier une certaine Jessica Thivenin, qui est une grande amie de la nouvelle mère, et qui elle aussi, a accouché pour la deuxième fois, il n’y a pas très longtemps.

Stéphanie Durant est désormais une mère comblée

Ce dimanche 31 octobre 2021, alors que le monde entier est occupé à célébrer Halloween, Stéphanie Durant, continue d’être stupéfaite par son nouveau rôle de mère. Elle a publié une photo sur Instagram avec dans ses mains le petit Loann dont le visage est soigneusement caché. En légende, la star de télé-réalité a fait savoir qu’elle ne pouvait toujours pas croire que le petit garçon venait d’elle. Elle a également révélé qu’elle vivait désormais sa meilleure vie de famille dont elle aurait rêvé pendant longtemps. Une publication qui n’a pas laissé les internautes indifférents, puisque ces derniers se sont empressés de laisser plusieurs messages en commentaire. Si certains continuent de féliciter la jeune femme, d’autres la trouvent très bien investie dans son rôle de mère et l’encouragent à continuer ainsi.

Toute l’histoire de Loann sur instagram

Quand il sera grand, Loann n’aura certainement pas de mal à connaître toutes les facettes de son histoire. Il n’aura qu’à consulter le profil de sa mère sur Instagram pour tout découvrir. En effet, Stéphanie Durant, au cours de sa grossesse, a publié des photos de chaque étape de sa grossesse du début jusqu’à la fin. Et très certainement, au fil des ans, elle publiera énormément de photo de son fils jusqu’à ce que ce dernier n’atteigne la majorité.