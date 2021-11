Bernard Lavilliers : en colère contre Emmanuel Macron et ses « petits marquis », il pousse un violent coup de gueule

Très engagé dans le débat politique, il ne marche pas ses mots quand il s’agit de donner son opinion. Ainsi, dans un entretien accordé récemment à nos confrères de Libération, le septuagénaire dézingue Emmanuel Macron et évoque Éric Zemmour.

Bernard Lavilliers accuse le gouvernement Macron de mensonge

Auteur d’un 23e Album dans sa carrière, Bernard Lavilliers fait partie de ces rares chanteurs qui ne manquent pas de franchise quand il faut parler. Ainsi, au cours d’une interview accordée aux journalistes de Libération, le chanteur est revenu sur la période de confinement. L’occasion pour lui, de relever la difficulté qu’ont connue les Français pendant cette époque. Toutefois, le chanteur de 75 ans a reconnu qu’il avait été dans le lot des privilégiés pendant ces moments de crises et qu’il n’avait aucune raison de se plaindre personnellement. Cependant, il ne souhaite plus que ce genre de chose se reproduise. Puisque selon lui, le gouvernement a abusé de la confiance du peuple en leur faisant croire au début que les confinements n’allaient durer que deux semaines. Mais c’est allé bien au-delà, cela a donc empêché le chanteur de bien travailler sur son album Parcequ’il ne pouvait en aucun cas, se réunir avec son équipe.

Bernard Lavilliers déclare dézingue Emmanuel Macron et parle de la stratégie d’Eric Zemmour

Et comme on s’y attendait depuis le début de son entretien, il s’en est directement pris à Emmanuel Macron et ses partisans. En effet le septuagénaire, a déclaré très ouvertement l’énervement que suscite chez lui, le chef de l’État et son équipe gouvernementale. L’interprète de Noir et Blanc s’est également exprimé sur les prochaines élections présidentielles, en évoquant un certain Éric Zemmour qui, il estime, applique la même stratégie que Emmanuel Macron en 2017. Rappelons que lui aussi outsider à l’époque à quand même réussi à se faufiler au sommet de l’État pendant que l’attention était braquée sur les candidats phares. Et manifestement, l’incroyable victoire d’Emmanuel Macron, découlant de sa stratégie ingénieuse, semble inspirer le probable candidat Éric Zemmour qui depuis n’a pas encore donné sa position sur une possible candidature ou non.

Bernard Lavilliers n’a pas encore fait le choix de son candidat pour 2022

Si la majorité des personnalités de musique ou de cinéma préfère se tenir loin de toutes opinions politiques, Bernard Lavilliers ne suit pas cette voie. Ainsi, il n’a pas eu du mal à dévoiler le nom du candidat pour qui il a voté en 2017. Et ce n’était nul autre que Jean-Luc Mélenchon. Mais bien que ce dernier semble bien présent pour la course de 2022, Bernard Lavilliers cogite encore sur le candidat qu’il mettra dans les urnes. Il préfère attendre le bon moment avant de faire son choix. De toutes les façons, le chanteur à assurer qu’il votera reste à savoir à qui il donnera sa précieuse voix. Car dit-on chaque voix compte et peut être décisif pour n’importe quel candidat. Néanmoins, en se référant aux propos de l’artiste sur l’actuel chef d’État, on sait déjà à l’avance que ce dernier est déjà mal parti pour obtenir le vote de Bernard Lavilliers.