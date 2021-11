Sarah Suco : pour quelles raisons n’a-t-elle plus aucun contact avec ses parents ?

La jeune actrice et réalisatrice Sarah Suco n’a plus aucun contact avec ses parents et elle a donné les raisons de cette situation.

France 2 a diffusé ce lundi 1er novembre le film Comme un coup de tonnerre dans lequel Sarah Suco a joué. Une fiction dans laquelle l’actrice a joué aux côtés de Grégory Montel, Catherine Klein, Patrick Chesnais et Léo Dussollier. La jeune comédienne a eu une adolescence marquée par l’absence de relation avec ses parents. Dans une interview accordée à l’émission télé Vivement Dimanche Prochain présentée par Michel Drucker et Philippe Gelluck, la réalisatrice a fait savoir qu’elle ne voit plus ses parents qui sont depuis plusieurs années membres d’une secte.

Séparée de ses parents à cause d’une secte

Cela fait plus de 20 ans aujourd’hui comme Sarah Suco n’est plus en contact avec ses parents. Ceci est dû au fait que ceux-ci sont membres d’une secte et ne se rendent pas compte à quel point cette situation fragilise leur famille. À partir de ses 18 ans, la comédienne a quitté cette communauté religieuse et quelques temps plus tard, ses frères et sœurs l’ont suivi. Dans une interview accordée au site Le soleil numérique, la jeune femme a déclaré que c’était assez facile de quitter cet univers, mais difficile d’entrer à nouveau dans le monde. Pendant que sa mère semblait être bien dans cette communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité, la scénariste avait fait un constat selon lequel cette église avait un impact négatif sur ses frères et sœurs.

Elle a expliqué que lorsque ses parents entraient dans ce cercle, ils étaient brillants et personne n’a compris pourquoi ils avaient fait ce choix. D’ailleurs, son film Les éblouis sorti en 2019 et co-écrit avec Nicolas Silhol, la jeune réalisatrice l’avait dédié à sa fratrie. Pour cela, elle avait tenu à leur expliquer qu’elle fait ce qu’elle veut de sa liberté artistique mais son humanité lui rappelle que si ses frères et sœurs ne sont pas d’accord avec cette dédicace, elle ne la mettra pas. Bien qu’ils soient un peu particuliers comme elle l’a dit, ils l’ont tout de même encouragé.

L’actrice confirme ne plus avoir revu ses parents depuis un bon bout

Sarah Suco était sur le plateau de Vivement Dimanche Prochain en novembre 2019 et elle avait reparlé de son passé. Elle a fait de nombreuses déclarations. Elle s’est souvenue en ces termes : « Quand on pense aux sectes, les gens s’imaginent le Temple solaire, des gens qui se suicident par centaines… Moi, je vivais dans une ville, c’était dans une église au coin de la rue comme il y en a partout… C’est des communautés charismatiques qui sont implantées partout en France, il y en a beaucoup et celle-là existe toujours« . Puis, elle avait continué en faisant savoir qu’elle a une relation compliquée avec ses parents. Elle a ajouté qu’elle n’a plus de rapports avec eux et qu’elle ne les voit plus.