Ary Abittan accusé de viol : sa victime présumée « traumatisée physiquement et moralement », vivrait « recluse » !

L’humoriste français Ary Abittan est dans une affaire rocambolesque de viol. D’après la plainte déposée par une jeune femme de 21 ans, il l’aurait violé alors qu’ils avaient d’abord eu un premier rapport sexuel ensemble. Face au refus de la jeune femme de ne pas passer à l’acte pour une seconde fois, l’acteur n’aurait pas respecté sa volonté. Il a été interpelé le 31 octobre dernier, puis mis en examen ce mardi 2 novembre. De son côté, la présumée victime serait traumatisée et vivrait recluse.

Ce qui se serait passé entre Ary Abittan et la jeune femme de 21 ans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ary Abittan (@aryabittan)

Ce dimanche 31 octobre, Ary Abittan a été interpelé puis placé en garde à vue pour une histoire de viol. C’est suite à la plainte pour viol déposée par une jeune femme de 21 ans qu’il a été mis en examen ce mardi 02 novembre. Le lendemain, l’équipe de Touche pas à mon poste sur C8 est revenue sur cette affaire. D’après Guillaume Genton, le comédien est présentement muré avec sa famille dans un hôtel et il y cogite sur le plan de communication qu’il utilisera après cette histoire. L’homme de média a d’ailleurs eu l’opportunité de s’entretenir pendant longtemps avec Arash Derambarsh, l’avocat de l’accusé. Ce dernier lui a fait savoir que cette affaire ne serait pas uniquement une histoire de viol, mais aussi une affaire de violences. Puis, selon le chroniqueur qui a rapporté les dires de l’avocat, Ary Abittan aurait en effet violenté cette jeune femme car son avocat parle de « violence inouïe » et de « blessures constatées par l’unité médico-judiciaire« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ary Abittan (@aryabittan)

Présentent, la présumée victime, âgée de 21 ans, se « dit traumatisée physiquement et mentalement par les faits« . Elle est encore étudiante et n’aurait pas remis ses pieds au campus depuis que cette histoire est arrivée, mais aussi, elle vivrait « recluse« . Arash Derambarsh a aussi déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle et Ary Abittan se voyaient car ils « avaient une liaison« . Ensuite il a précisé que ce ne serait pas la première fois que de telles choses se produisent. Selon le conseil de cette jeune femme, pour « des faits de viol aggravés de violences« , l’acteur pourrait écoper jusqu’à 15 ans de prison. Depuis qu’il a été mis en garde à vue, l’humoriste ne s’est pas exprimé à ce sujet et nie toutes ces accusations qui pèsent contre lui. D’après son ami Bernard Montiel qui a été critiqué sur le plateau du talkshow, il aurait le soutien de sa femme.

Ary Abittan dans le collimateur de la justice

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dounia👑 Yoruba 🇭🇹 (@teamsurveryofdounia_sociologue)

L’acteur a été interpelé le dimanche 31 octobre. D’après Le Point, la soirée d’avant, il l’aurait passée avec la victime présumée et au cours de cette soirée, ils ont eu un premier rapport sexuel protégé, ensuite un deuxième pour lequel la jeune femme n’a pas donné son consentement. Après qu’elle ait porté plainte, les enquêteurs auraient retrouvé des draps imbibés de sang dans le domicile parisien de l’acteur. Depuis, le comédien est sous contrôle judiciaire. C’est là une affaire qui ne sent pas bon pour l’humoriste !