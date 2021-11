Lady Di et Camilla Parker Bowles : leur combat de regards glacial lors d’un mariage royal

Aujourd’hui, premier dans l’ordre de succession au trône britannique, le prince Charles était marié à Lady Diana. Mais seulement, cette dernière soupçonnait son homme d’avoir une liaison avec Camilla Parker Bowles. Les médias étaient les premiers à colporter cette rumeur et Lady Di a fini par être obsédée par Camilla. Une liaison qui avait d’ailleurs fini par être révélée au grand jour. Comme l’a fait savoir Julie Montagu le 12 octobre dernier, Lady Di a même eu à rechercher la maîtresse de son futur époux dans le public lors d’une cérémonie pour l’affronter du regard.

La princesse Diana et sa fixation sur Camilla Parker Bowles

Pendant un bon bout de temps, les médias ont divulgué des rumeurs et des histoires sur la relation entre le prince Charles, Lady Diana et Camilla Parker Bowles. La princesse Diana était toujours obsédée par Camille Parker Bowles. Même avant de convoler en justes noces le 29 juillet 1981, Lady Di était déjà tourmentée par la relation qu’il y avait entre son futur époux et Camilla. D’après les révélations faites le mardi 12 octobre 2021 au US Weekly par Julie Montagu, une commentatrice royale, Lady Di avait toujours dans son esprit, Camilla qu’elle soupçonne d’avoir une liaison avec son chéri. Toutefois, Montagu a précisé que la fixation a véritablement commencé le jour du mariage.

D’après de cette dernière, la princesse Diana scrutait la foule avec ses yeux pour localiser Camilla. « La fixation a commencé le jour du mariage parce que nous savons que Diana a regardé l’énorme congrégation avec des milliers de personnes. … », a-t-elle fait savoir. Puis elle a poursuivi en expliquant que Diana avait cherché Camilla, l’avait vu et dans un sens, elle l’avait fixé du regard en se disant que Charles est à côté d’elle et qu’il est à elle. Pour Montagu, cette scène était un moyen pour Diana de trouver une sorte de réconfort. Elle a précisé en révélant que la princesse Diana voulait être sûre d’avoir localisé Camilla Parker Bowles dans cette foule pour ainsi avoir un sentiment de réconfort devant le fait que, pendant qu’elle était chez le vicaire, Camilla elle, se trouvait sur le banc.

Lady Di avait tout le temps Camilla Parker Bowles dans son esprit

Camilla Parker Bowles n’occupait pas seulement l’esprit de Lady Diana. Malgré qu’il soit marié à la princesse Diana, le prince Charles n’avait réellement pas encore fini avec Camilla. On peut dans ce cas faire allusion aux boutons de manchettes trouvés par son épouse pendant leur lune de miel. La princesse Diana a même mentionné cela dans son livre intitulé In her own words. Le duc de Galles aurait d’ailleurs certifié qu’il les avait reçus comme un cadeau offert par Camilla. Cependant, au cours de toute la vie de couple de Diana Spencer avec le prince Charles, Camilla était très souvent présente. L’union du duc de Galles et de Lady Di a duré 15 ans, soit de 1981 à 1996. Et l’année d’après, soit le 31 août 1997, Lady Diana rend l’âme dans un hôpital en France.