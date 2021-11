Kate Middleton : elle se met en scout, ce look recyclé qui n’a laissé personne indifférent

Pour la COP 26, Kate Middleton et son époux sont allés à la rencontre des scouts et la duchesse de Cambridge est apparue avec un look recyclé.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait le déplacement pour Glasgow afin d’assister à la cérémonie d’ouverture de la COP 26 ce 1er novembre. Si la reine Elizabeth II n’a pas pu être présente, elle a été représentée par le prince Charles et son épouse. Kate Middleton et le prince William ont, eux aussi représenté valablement la famille royale en se mobilisant pour la lutte contre le réchauffement climatique. À cet effet, ils sont allés à la rencontre des scouts et pour cette occasion, Kate était dans une tenue qui respecte l’environnement.

Kate Middleton, resplendissante en scout

Toujours aussi tendance, la duchesse de Cambridge est restée égale à elle-même pendant cette COP 26. Ce lundi 1er novembre, elle a jeté son dévolu sur une tenue qui respecte l’écologie de la planète bleue. Pour la campagne Promise To The Planet de l’organisation, Kate Middleton et son époux qui sont de fervents écologistes, sont allés à la rencontre des scouts. D’après Hello Magazine, cette rencontre s’est tenue à l’Alexandra Park Sports Hub à Dennistoun, Glasgow. Cette campagne a pour objectif d’enseigner à 57 millions de scouts, les petits gestes qu’il faut faire chaque jour avoir plus de respect envers l’environnement. Au cours de cette rencontre, les parents de George, Charlotte et Louis de Cambridge se sont montrés très ouverts attachés à cette cause en échangeant avec les jeunes scouts.

Pour être dans le thème de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, Kate Middleton a sorti de sa garde-robe une tenue qui va très bien avec le contexte de cette année. Elle a remis son gilet kaki matelassé fait avec du polyester recyclé. Pour avoir plus d’allure, aux oreilles, elle a porté des boucles signées Daniella Draper Limited. Une entreprise de joaillerie britannique qui est spécialisée dans le recyclage de l’or pour fabriquer ses bijoux. Toujours fidèle à elle-même, Kate a remis ses belles bottes noires See par Chloé. Il faut noter qu’elle les a portées pour la dernière fois en 2019. Pour sublimer son habillement, elle a mis un jean noir et un pull au col roulé de la même couleur. Pour parfaire sa tenue de scout, elle a mis un foulard au cou qui est venu apporter plus d’éclat.

La duchesse de Cambridge au cœur des activités écologistes

L’enjeu du changement climatique est quelque chose de cher pour Kate Middleton et le prince William. D’ailleurs, le 17 octobre dernier, ils ont organisé la cérémonie de remise des prix Earthshot. Un projet qui vise à primer les personnes qui se battent pour la lutte contre le changement climatique. Lors de cet événement, la duchesse de Cambridge s’était aussi penché pour le recyclage. Elle a fait sensation ce jour avec une robe Alexander McQueen vieille de 10 ans. Pendant leur sortie de ce 1er novembre, les Cambridge ont appris à préparer les hamburgers végétariens. Ils ont d’ailleurs profité de cette occasion pour lancer des boules de graines de fleurs sauvages avec les scouts.