Jean-Luc Lahaye accusé de viols : il a été placé en garde en vue avec sa fille Margaux

Le 3 novembre dernier, Jean-Luc Lahaye et Margaux Lahaye ont été placés en garde à vue. Cet article vous dit ce qui est reproché à l’acteur et à sa fille.

Jean-Luc Lahaye dans les mailles de la justice ! Le célèbre chanteur a été interpellé avec sa fille aînée ce mercredi 3 novembre par les forces de l’ordre. D’après nos informations, les deux seraient impliqués dans une affaire de viol sur mineures.

Jean-Luc Lahaye en détention après une accusation de viol

Âgé de 68 ans, le musicien Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue par les éléments de l’Office central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP). S’il est soupçonné de viols et d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, le célèbre chanteur pourrait retrouver provisoirement sa liberté d’ici 48 heures, vu qu’il bénéficie toujours de la présomption d’innocence. Cependant, en considérant ses antécédents judiciaires, le procureur, peut exiger à ce que le chanteur soit mis en détention provisoire, le temps du déroulement des enquêtes.

En effet, ce n’est pas la première fois que des faits similaires sont reprochés à Jean-Luc Lahaye. Il avait déjà été condamné en 2007, pour détournement de mineurs puis en 2013, pour corruption de mineur, après avoir demandé à une adolescente de 15 ans de lui envoyer des nudes sur Facebook. Ainsi, au regard de tout cela, le juge peut décider que le chanteur soit placé provisoirement dans une maison d’arrêt en attendant d’être relaxé ou d’être reconnu coupable dans cette affaire.

Sa fille et deux autres femmes aussi arrêtées

Les faits qui lui sont reprochés actuellement se seraient déroulés entre 2013 et 2014. À l’époque, Jean-Luc Lahaye aurait eu des relations sexuelles de force avec deux adolescentes âgées respectivement de 16 et 17 ans. Au courant de l’affaire, sa fille Margaux aurait mis la pression aux deux jeunes filles afin que celles-ci gardent le silence. C’est d’ailleurs ce qui a valu son arrestation au même titre que son père. Elle se retrouve donc accusée de complicité de viol et de subornation de témoin.

Aussi, les membres de l’OCRVP, ont-ils mis en détention, les mères des deux adolescentes. Celles-ci auraient été aussi au courant de l’affaire et n’auraient pas dénoncé le crime aux autorités. Ainsi, l’une a été accusée de complicité de viol, et l’autre de non-dénonciation de crime. Jean-Luc Lahaye est actuellement présumé innocent dans cette affaire, mais s’il est reconnu coupable devant un tribunal, le chanteur risque d’encourir une peine d’emprisonnement allant de cinq à quinze ans de prison selon les dispositions de l’article 202 du Code pénal. Quant à ces supposées complices, nous ne sommes pas réellement en mesure de fournir des informations sur ce qu’elles risquent.

Zoom sur la carrière de Jean-Luc Lahaye

Né à Paris le 23 décembre 1952, Jean-Luc Lahaye a connu la prison très tôt. S’il s’est lancé dans la musique au milieu des années 70, c’est au début des années 80 que le chanteur connaîtra le succès. Plus précisément en 1982 avec son titre Femme que j’aime. Un début de succès qui a fait de lui l’une des grandes stars des années 80. Entre 1983 et 1988, c’est 5 albums produits pour le chanteur, une réussite monumentale, qui le place dans cette liste restreinte des chanteurs les plus appréciés en France. Mais depuis le début de ses ennuis judiciaires, le chanteur est beaucoup critiqué, voire détesté par plusieurs personnes.