Jean-Luc Lahaye : il évoque cet horrible accident qu’avait eu sa fille Margaux il y a deux ans

Le 22 septembre 2019, c’est une triste nouvelle qui a été annoncée à Jean-Luc Lahaye. En effet, ce jour-là, sa fille aînée Margaux Lahaye avait été victime d’un grave accident qui aurait pu lui coûter la vie. C’est sur Facebook que le chanteur avait annoncé la nouvelle à l’époque.

Une terrible chute

Cela s’est produit il y a deux ans et deux mois environ. Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre 2019. C’était un évènement imprévisible, mais bien assez malheureux. En effet, la première fille de Jean-Luc Lahaye avait fait une chute qui l’a fait s’écraser au sol alors qu’elle se trouvait au deuxième étage. Ne vous méprenez pas sur le sujet, il ne s’agissait ni d’un acte de suicide ni d’un acte occasionné par une autre personne, c’était un pur accident. En réalité, cette nuit, Margaux avait décidé de la passer chez l’une de ses copines dans le XVIIe arrondissement de Paris. Il était 4 h 30 du matin, une envie pressante réveilla la jeune fille. Elle devrait uriner, mais le sommeil n’avait pas quitté ses yeux. Vu que sa vessie était pleine à craquer, la jeune mannequin n’a pas eu le choix. Elle se tira du lit et se dirigea vers le couloir où se trouvaient les toilettes. Enfin allait-elle pouvoir se soulager, et continuer son sommeil.

Cependant, toujours somnolente, la jeune femme avait du mal à distinguer la porte des toilettes, à la baie vitrée qui donne sur le balcon. Mais comment est-ce possible, vous demandez-vous. À dire vrai, l’immeuble était en pleins travaux d’aménagement, et la porte des toilettes était aussi en vitre. La confusion pourrait se faire par n’importe quelle personne étrangère à cet appartement. Pour Margaux, cela s’est débouché sur le mauvais choix. Elle a ouvert la vitre du balcon au lieu de celle des toilettes.

Mais comme nous l’avons susévoqué, le bâtiment est en cours d’aménagement, ainsi le balcon n’avait pas encore été muni d’un garde-fou. Quel manque de bol, toujours dans son sommeil, guidé par la seule envie de se soulager, Margaux s’avança et fit le pas de trop. Elle venait de finir au sol. Du second étage, la jeune fille se retrouve à même le sol, et il est clair qu’à ce moment-là, le sommeil l’avait quitté. Pour ce qui est de l’urine, nous ne pouvons pas en dire autant. Puisque le récit que nous venons de vous faire est basé sur le message de Jean-Luc Lahaye après le terrible accident.

Un grand miracle s’est produit après l’accident

Nous n’étions donc pas témoins de la scène et elle n’était pas filmée non plus. Cependant, nous savons qu’après cette chute, la jeune femme avait été conduite à l’hôpital. Vu la nature de l’accident, il est fort probable qu’il soit brutal. Et la jeune femme avait certainement eu plusieurs fractures. La moelle épinière ? Non ne vous inquiétez pas, elle était intacte, au même titre que les organes vitaux, les jambes et le visage. Miraculeux ! Impossible toutefois, d’en dire autant pour la hanche, le bassin et le coude, qui ont tous été touché. Cette nouvelle information de son état de santé, nous l’avions appris quelques jours après l’accident, et à cette époque-là, il est indéniable que Jean-Luc Lahaye avait très peur pour sa fille chérie qui était en pleine rééducation.

Margaux va désormais très bien

En juin 2020, le chanteur a adressé à sa communauté, un bref message dans lequel il annonçait que sa fille allait bien. Aujourd’hui, Margaux Lahaye s’est totalement remise de ce grave accident et peut à nouveau profiter de sa vie, et surtout rester loin du lit, qui fut sa seule demeure pendant des mois.