Luana Belmondo : « On mentait tous », elle dévoile un cliché touchant de sa mère après sa longue hospitalisation

Dans une émouvante publication sur Instagram, Luana Belmondo a fait l’éloge de sa mère, de retour à la maison, après 3 mois d’hospitalisation.

Luana Tenca reste très proche de sa mère, malgré la longue distance qui les sépare

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luana Belmondo (@luanabelmondo.officiel)

Née en Italie en 1971, Luana Tenca a rejoint la France à un très jeune âge, à la recherche d’un emploi. Elle s’est d’abord lancée dans le mannequinat avant de rencontrer l’homme qui la fera définitivement rester en France : Paul Belmondo, fils du très célèbre acteur français, Jean-Paul Belmondo. Toutefois, malgré ce coup de foudre qui la garde à l’écart de sa famille, Luana n’hésite pas à rentrer au bercail pour rendre visite à sa mère et prendre des nouvelles de son état de santé.

Avec le décès de son beau-père Jean-Paul Belmondo, survenu seulement quelques semaines après l’hospitalisation de sa mère âgée, elle aussi de 88 ans, il faut dire que Luana a eu très peur pour cette dernière. Et notamment à cause de la fragilité de sa santé. À un moment donné, l’animatrice culinaire a presque perdu espoir. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait savoir dans un émouvant message adressé à l’endroit de sa mère sur Instagram.

Un hommage empli d’émotion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luana Belmondo (@luanabelmondo.officiel)

Dans sa longue publication sur Instagram ce mercredi 3 novembre 2021, Luana à faire l’éloge de sa mère qui a pu se tirer d’affaire et est rentrée à la maison. Alors que tout le monde pensait que l’octogénaire n’était plus en capacité de retrouvé sa mobilité complète, cette dernière, s’est vaillamment battue et peut désormais remarcher à nouveau.

C’est en cela que Luana a reconnu la force mentale de sa mère qu’elle a qualifiée au début de son poste de maman difficile à gérer, puisque malgré leurs doutes à son sujet, les médecins n’ont jamais fait croire à la mémère qu’elle ne pouvait plus jamais marcher. Mieux, ces derniers lui ont donné tous les espoirs nécessaires, et elle en a fait une force pour pouvoir retrouver la fermeté de ses pieds. Ainsi, sur la photo publiée par l’épouse de Paul Belmondo, âgée de 50 ans, on pouvait apercevoir Ottavia sa mère se tenir fermement sur ses pieds toute souriante. Un bel exemple de la volonté et de la détermination de l’octogénaire, de ne pas se laisser abattre.

Qui est Luana Belmondo ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luana Belmondo (@luanabelmondo.officiel)

Unique fille d’Ottavia, Luana Belmondo s’est mariée avec Paul Belmondo, dans les années 90. Vingt ans après cette union, la jeune femme qui n’a pas pu continuer sa carrière de mannequin, s’est finalement trouvé une nouvelle passion. C’est au cours d’un concert du célèbre chanteur décédé, Johnny Hallyday, que la cinquante s’est fait engager avec la chaîne du groupe Cuisine TV, après une rencontre avec un membre de l’administration de Canal+. Depuis lors, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo, s’est lancé dans une carrière d’animatrice de cuisine et promeut surtout la cuisine italienne, sinon, les précieuses recettes que lui a apprises sa chère mère Ottavia.

Entre 2011 et 2016, l’épouse de Paul Belmondo a donc travaillé dans l’émission C à Vous où elle présente sa rubrique culinaire. Et cette année, elle s’engage dans l’équipe du jury de Mon gâteau est le meilleur de France, une émission diffusée par M6 et produite par Matthieu Jean-Toscani.