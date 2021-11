Prince William : sa rencontre historique avec cette personne qu’il avait nargué quelques semaines plus tôt

La COP 26 a officiellement été ouverte ce lundi 1er novembre en Ecosse et pour cet événement mondial sur la lutte contre les changements climatiques, plusieurs dirigeants et activistes se sont réunis à Glasgow. Si la reine d’Angleterre n’a pas pu être présente, elle a été représentée par le prince Charles. Le prince William a aussi fait le déplacement et pendant cette cérémonie annuelle, il s’est entretenu avec un richissime homme d’affaires qu’il a un peu clashé quelques jours avant. Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqué d’évoquer le rôle de ce milliardaire dans la lutte contre le changement climatique.

La rencontre du duc de Cambridge et du multi milliardaire américain à la COP 26

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William, Duke of Cambridge 🇬🇧 (@princewilliamroyal)

La conférence des Nations Unies sur le climat s’est ouverte ce lundi 1er novembre en Ecosse. Pour cette occasion, plusieurs dirigeants et activistes se sont retrouvés à Glasgow pour trouver de nouveaux moyens qui permettront de faire face au changement climatique. Pour représenter la famille royale du Royaume-Uni, le prince Charles, Camilla Parker Bowles, le prince William et Kate Middleton étaient présents. Ils y étaient aussi pour participer à réception donnée en l’honneur des lauréats du Earthshot Prize qui est une cérémonie fondée par la Royal Foundation et qui prime les solutions les plus pratiques pour sauver l’environnement. Cette occasion a été idoine pour les Cambridge de saluer quelques personnalités telles que Justin Trudeau (premier ministre du Canada), Boris Johnson (premier ministre du Royaume-Uni) ou encore Jeff Bezos (homme d’affaires multi milliardaire).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince William | Duchess Kate (@princewilliam_kate)

Sur un cliché posté sur Twitter le 2 novembre par le duc et la duchesse de Cambridge, on peut y voir le prince William en train de serrer la main du fondateur d’Amazon. En légende il est écrit : « Ravi d’avoir rencontré Jeff Bezos plus tôt dans la journée pour discuter du prix Earthshot et de la façon dont nous pouvons donner vie aux solutions incroyables de nos gagnants et finalistes. » Un tweet qui a provoqué un coup de gueule chez les internautes qui se sont montrés durs envers Jeff Bezos. Plusieurs écologistes ont d’ailleurs fait savoir que ce dernier n’avait pas sa place à la COP 26. Les internautes ont également laissé de nombreux messages d’encouragement et d’affection à l’égard du couple royal.

Le tacle fait par le prince William à Jeff Bezos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kensington Sussex Updates (@kensington.sussex.updates)

Bien avant cette rencontre avec Jeff Bezos à la COP 26, le prince William s’était exprimé cash lors d’une interview accordée à BBC le 13 octobre passé. Il avait fait part de sa désapprobation par rapport à la conquête de l’espace. Il a trouvé qu’il est plus intéressant de se focaliser sur les problèmes de la terre que d’aller à la recherche d’une autre planète où vivre. Une déclaration qu’il a faite après que Jeff Bezos ait envoyé sa fusée dans l’espace.