Prince Harry : il fait une annonce avec Meghan après avoir été oublié du discours de la reine Elizabeth II

Grande absente de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques alors qu’elle avait prévu y être, la reine Elizabeth II a pu s’exprimer pendant la cérémonie de lancement de cet événement mondial à travers une vidéo préalablement enregistrée. Un message dans lequel elle s’est adressée aux dirigeants du monde et a félicité son fils et son petit-fils présents. Mais seulement, elle n’a pas mentionné le prince Harry dans son discours et il n’aurait pas apprécié cela. Le lendemain, il a fait une annonce pour témoigner son engagement écologique.

La réponse du prince Harry au lendemain du discours de sa grand-mère à la COP 26

N’ayant pas pu faire le déplacement pour assister à cet événement mondiale, la reine Elizabeth II a fait un grand discours via un enregistrement vidéo. Le prince Harry n’a certainement pas digéré le fait que sa grand-mère ne l’ait pas mentionné dans son allocution à la COP 26, il s’est exprimé avec une annonce fort remarquable. Pour la fondation Archewell des Sussex, le papa de Lilibet Diana a annoncé un grand projet écolo. Pour prouver qu’il n’y a pas que les princes Charles et William qui sont des écologistes, le mari de Meghan Markle a fait savoir que son entreprise s’est résolue à diminuer considérablement ses émissions de carbone pendant les prochaines années. Le duc et la duchesse de Sussex à travers leur entreprise se sont fixés l’objectif d’atteindre des émissions de zéro carbone dans l’avenir. Ce qui veut dire qu’il y a un ensemble de décisions à prendre qui vont permettre d’éliminer autant que possible, une grande quantité de carbone. Pour ce faire, la fondation va recruter un expert.

La réalisation de cet objectif est fixée pour l’horizon 2030. La fondation a aussi fait savoir que Travalyst, l’initiative de tourisme durable du prince Harry et la société d’investissement Ethic dans laquelle les Sussex ont investi, guideront l’entreprise sur le chemin de la « concentration » de ses investissements « en faveur d’une économie à faible émission de carbone« . Un objectif que le porte-parole de Meghan Markle et du prince Harry a rappelé. Si le papa d’Archy a longtemps été accusé de polluer l’atmosphère avec ses voyages qui ne respectent pas assez l’environnement, cette annonce forte vient donner le ton d’un changement radical du côté des Sussex.

Les princes Charles et William félicités par la reine Elizabeth II

Malgré qu’elle n’ait pas pu se rendre en Ecosse, la reine Elizabeth II s’est adressée aux dirigeants à travers une vidéo enregistrée. Dans celle-ci, elle leur a demandé de travailler ensemble pour solutionner les problèmes les plus durs. Puis, elle a rendu hommage à son défunt époux, le prince Philip tout en vantant le travail abattu par le prince Charles et le duc de Cambridge. Elle s’est ainsi montrée fière que le rôle joué par son mari pour protéger la terre des changements climatiques soit pérennisé par son fils Charles et son petit-fils William qui continuent de lutter pour la conservation d’une planète plus écolo.