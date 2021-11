Ary Abittan : accusé de viol, sa compagne n’arrive pas à le croire d’après les propos de Bernard Montiel

D’abord interpellé le 31 octobre dernier, puis mis en examen avant d’être placé sous contrôle judiciaire, Ary Abittan est au cœur d’un scandale sexuel. Il est accusé de viol par une jeune femme avec qui il avait une liaison. Un fait qu’il a toujours réfuté et n’a pas encore fait de sortie à ce sujet. Son ami Bernard Montiel a révélé ce mercredi 3 novembre que la compagne de l’acteur ne croirait pas à ces accusations de viol et soutiendrait son chéri en cette période difficile.

Les faits reprochés au comédien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ary Abittan (@aryabittan)

L’acteur avait une liaison avec une jeune femme de 21 ans et cette dernière l’accuse de viol. Le samedi 30 octobre, la présumée victime a porté plainte contre le comédien, ce qui lui a valu une interpellation suivie d’une garde à vue de presque 48 heures. Suite à une perquisition dans le domicile parisien de l’humoriste, des draps ensanglantés y ont été retrouvés. Des éléments qui ne jouent pas en sa faveur et depuis le mardi 2 novembre, il a été mis en examen et placé sous surveillance judiciaire. S’il est accusé, cela ne veut pas dire qu’il est coupable car tout le monde a droit à la présomption d’innocence et il ne sera déclaré coupable que lorsque des preuves concrètes de son crime seront trouvés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dounia👑 Yoruba 🇭🇹 (@teamsurveryofdounia_sociologue)

Selon les faits qui se sont déroulés à son domicile, il aurait entretenu un premier rapport protégé avec son accusatrice et au second, cette dernière n’aurait pas été d’accord et il aurait tout même couché avec elle. Selon la plaignante, elle aurait eu une « relation sexuelle dégradante et non consentie » avec l’acteur. Alors qu’ils auraient déjà eu à entretenir une régulière, les deux amants se retrouvent aujourd’hui opposés dans une histoire racombalesque, une histoire dans laquelle l’homme de 47 ans le plus à perdre. Mais aussi, selon Guillaume Genton qui intervient dans le talk-show de Cyril Hanouna sur C8, il aurait discuté avec l’avocate de la jeune fille et ce dernier lui aurait fait savoir qu’en plus du viol, le comédien aurait perpétré des violences sur la jeune femme.

Ary Abittan probablement pas seul en cette période difficile

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ary Abittan (@ary___abittan)

Malgré que sa culpabilité n’ait pas encore été prouvée, Ary Abittan se retrouve dans un trouble médiatico-judiciaire qui vient entacher sa réputation. Malgré cette grave accusation qui pèse contre lui et qui aurait pu faire fuir sa compagne, il se pourrait bien que celle-ci le soutienne. En tout cas, c’est ce que Bernard Montiel a révélé ce mercredi 3 novembre sur le plateau de TPMP. Selon ses dires, celle qui partage la vie du comédien depuis trois ans déjà, a fait savoir clairement qu’elle ne croit pas que son chéri ait pu faire ce pourquoi il est accusé. Et d’ailleurs, elle ne cache pas qu’elle soutient son compagnon car elle l’aurait clamé haut et fort à tous ses amis, bref à tout le monde. Quelque chose que le chroniqueur a d’ailleurs trouvé très fort.