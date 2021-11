Prince Charles : quand le duc parle champignons avec Stella McCartney

Présent à la COP 26 depuis ce 1er novembre pour représenter sa mère qui a été empêchée par un souci de santé, le prince Charles a rencontré des célébrités du monde la mode et du cinéma Hollywoodien ce mercredi 3 novembre. Pour cette troisième journée de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s’est déroulée à la Kelvingrove Art Gallery and Museum, en Écosse, le duc de Galles était avec Leonardo DiCaprio et Stella McCartney. Alors que l’acteur de Titanic et le fils de la reine Elisabeth II sont de fervents écologistes, ce dernier a d’ailleurs pu échanger avec Stella McCartney sur les champignons.

Charles de Galles et Stella McCartney, un échange basé sur les champignons

En plus d’avoir fait la rencontre de plusieurs célébrités Hollywoodiennes, le prince Charles a eu le temps d’échanger avec la créatrice de mode, Stella McCartney. Un échange qui s’est déroulé pendant le lancement du sceau Terra Carta de la célèbre créatrice de mode. Au cours de leur discussion, la styliste anglaise a fait savoir au prince que l’avenir des champignons est lié à celui de la mode. Pour un petit rappel mémoire, Stella McCartney est celle qui a créé le look de Meghan Markle pendant une célébration de mariage en mai 2018.

Au cours de cette troisième journée de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, la fille de Linda McCartney s’est montrée précise sur ce qu’elle pense de ce sujet. Mais avant cela, dans un communiqué, elle avait fait savoir que cette décennie est déterminante et qu’il faut agir de manière décisive car les conséquences sont déjà connues. Puis, elle a pris l’exemple sur un terrain de football en révélant que chaque minute, une surface de jeu de football disparait et que 80% de cette zone sert à l’agriculture animale.

Celle qui prône une mode plus responsable a aussi expliqué que le véganisme déterminera l’avenir de la mode et notre planète. Puis elle a espéré qu’en représentant l’industrie de la mode et en dévoilant ses innovations matérielles actuelles à la COP 26, elle pourra provoquer des actions chez les dirigeants du secteur privé et des gouvernements. Cet événement annuel a été l’occasion pour le futur roi d’Angleterre de faire la rencontre de plusieurs célébrités.

Prince Charles, Représentant de la reine Elisabeth II

La souveraine britannique n’a pas pu se rendre en Ecosse pour assister à la COP 26 alors qu’elle l’avait pourtant prévu. Son état de santé ne le lui a pas permis. Et si les britanniques se sont inquiétés, aujourd’hui, la reine Elizabeth II va bien et cela se vérifie avec le voyage qu’elle a fait tout récemment pour se rendre au château de Sandringham. Puis qu’elle n’a pas pu se déplacer pour Glasgow, c’est le prince Charles qui est allé la représenter. Il s’est déplacé avec son épouse, Camille Parker Bowles. Le duc de Galles a pris la peine de respecter les engagements de la couronne d’Angleterre au cours de cet événement mondial.