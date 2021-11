Christophe Beaugrand : « Je me faisais traiter de pédé et de sale gros », il revient sur son enfance où il a été harcelé

Christophe Beaugrand était sur le plateau de C à Vous ce jeudi 4 novembre 2021. Il a fait des confidences terrifiantes sur son enfance et a raconté une étonnante histoire qu’il a vécue alors qu’il était enfant.

Ce jeudi 4 novembre 2021, Christophe Beaugrand était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à Vous. À l’occasion, le célèbre journaliste est revenu sur les moments difficiles qu’il aurait vécus dans son enfance à cause de son homosexualité.

Christophe Beaugrand a vécu une enfance traumatisante

Si aujourd’hui, Christophe Beaugrand est un père très heureux, il a pendant longtemps, été triste et brisé à cause de son orientation sexuelle. Reçu sur le plateau de C à Vous pour s’exprimer sur le harcèlement en milieu scolaire, le journaliste n’a pas pu s’empêcher d’évoquer son propos expérience quand il était encore un jeune garçon. Pour mémoire, il avait déjà fait ses confidences dans son livre intitulé, Fils à papa. En effet le journaliste qui était un peu bouboule dans son enfance subissait de graves moqueries de la part de ses camarades à l’école. Et les moqueries ne s’arrêtaient pas toujours sur son apparence physique. Il était aussi moqué pour son homosexualité, et subissait humiliation après humiliation. Pour faire court, une expérience traumatisante que Christophe Beaugrand ne souhaite à personne.

Plusieurs adolescents sont également victimes du harcèlement

Si le journaliste a pu survivre à toutes ses misères qu’il a vécues par son courage et sa détermination, d’autres enfants actuellement dans le même cas, n’y sont pas arrivée. Ainsi, peut-on dénombrer aujourd’hui, plusieurs cas de suicide, dû au harcèlement scolaire. Le plus récent en date est le cas de la petite Dinah retrouvée pendue par sa mère. La jeune fille aurait décidé de mettre fin à ses jours parce que ne pouvait plus supporter d’être traitées de sales lesbiennes de service. Et il en a eu plusieurs dans ce cas qui ont préféré quitter ce monde plein de haine pour ne plus avoir à subir les grosses humiliations qui leur sont infligées. Ce qui est agaçant pour Christophe Beaugrand, c’est que les personnes qui poussent de jeunes adolescents à écourter leurs vies ne sont plus seulement des enfants aujourd’hui, il s’agit pour la plupart, des adultes qui sont normalement censé prendre conscience de la différence de personnalité et comprendre les homosexuels.

Christophe Beaugrand n’a plus peur des critiques

Conscient qu’il sera une nouvelle fois, critiqué sur les réseaux sociaux après son intervention sur le plateau de C à vous, Christophe Beaugrand a révélé qu’aujourd’hui, il était devenu plus mature et ne taillait plus aucune importance aux propos homophobes dont il peut être cible. Il a également affirmé qu’à ce jour, il était profondément comblé de joie et qu’il vit sa meilleure vie.

Que savoir sur Christophe Beaugrand

Christophe Beaugrand a vu le jour à Massy le 2 janvier 1977. Actuellement âgé de 44 ans, le journaliste a fait ses premiers pas dans l’audiovisuel à un très jeune âge. Il avait 15 ans lorsqu’il a réalisé sa première émission à la radio. Aujourd’hui, il fait partie des journalistes les plus en vue en France et cela, il le doit à son travail et a sa détermination. Après sept ans de relation, le quadragénaire a épousé son compagnon Ghislain Gerin le 28 juillet 2018 et environ un an plus tard, le couple donne naissance aux États unis à un magnifique joli garçon appelé Valentin. Aujourd’hui, c’est le bonheur total pour le journaliste qui profite paisiblement de sa vie de famille, malgré les insultes homophobes dont il est ciblé.