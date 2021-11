Fabrice Luchini : trop bavard lors de son échange téléphonique avec Emmanuel Macron, il est recadré par Yann Barthès

Ce jeudi 4 novembre 2021, Fabrice Luchini était l’invité de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. Alors que l’émission allait commencer, l’acteur a balancé quelques infos sur l’une de ses conversations avec Emmanuel Macron, sans savoir qu’il était déjà en direct.

Fabrice Luchini fait une grosse gaffe sur le plateau de Quotidien

Fabrice Luchini un peu trop bavard ? Sur le plateau du Quotidien ce jeudi 4 novembre 2021, l’acteur a failli tout balancer au sujet d’Emmanuel Macron, alors qu’il était en plein direct. En effet, Yann Barthès avait lancé le Morning Glory en ce moment-là. Ils étaient donc en direct, mais Fabrice Luchini ne savait pas. Il a donc continué à parler du chef de l’État. Sa phrase venait à peine de commencer quand l’animateur l’a coupé net. Ce dernier signifia donc à son invité que le direct avait commencé et que ce qu’il venait de dire à propos du président avait été entendu par les téléspectateurs. Quelle gaffe ? Heureusement pour lui qu’il était au début de sa phrase et que l’on ne sait pas vraiment de quoi il veut parler à part qu’il aurait téléphoné au président. Et quand on sait qu’il est habitué à rencontrer Emmanuel Macron, il était déjà évident qu’il pouvait l’appeler de temps à autre…

Fabrice Luchini révèle pourquoi il avait téléphoné à Emmanuel Macron

Toujours sur le plateau de Quotidien, le comédien a fini par révéler aux téléspectateurs, ce qu’il avait dit à Emmanuel Macron dans son appel téléphonique. En réalité il s’est juste plaint auprès du gouvernement, à cause du reconfirment. Et pour cela, Frabrice Luchini s’est simplement servi d’une fable de la Fontaine. Il s’agit de L’Ours et l’amateur des Jardins. D’origine indienne, cette fable fait référence à la séquestration et au confirment.

Emmanuel Macron et Fabrice Luchini, une amitié de longue date

Si Fabrice Luchini et Emmanuel Macron s’entendent merveilleusement bien aujourd’hui, c’est parce que leur amitié remonte à, il y a bien longtemps. À l’époque, l’acteur se rendait chez le futur président à Bercy pour discuter de littérature avec lui, et lui lire du Nietzsche, du Molière et du Valéry. Leur discussion pouvait se prolonger jusqu’à 2 heures du matin. Preuve de la très grande amitié qui lie les deux hommes. Aujourd’hui, président, Macron n’a pas oublié son ami de longue date puisqu’ils se rencontrent bien souvent, malgré son emploi du temps chargé.

Sur le plateau de Quotidien, Fabrice Luchini s’est dit très grandement séduit par Emmanuel Macron, et son grand amour à la littérature malgré son rang social qui ne lui laisse pas trop de temps. C’est donc pour l’amour que porte le président à la littérature que Fabrice Luchini s’est adressé à lui, pour se plaindre du confinement en citant une fable.

Que savoir sur Fabrice Luchini ?

Fabrice Luchini, de son vrai nom Robert Luchini, a vu le jour à Paris le 1er novembre 1951. Celui qui vient donc récemment de boucler ses 70 ans a choisi dès ses jeunes âges de se lancer dans le 7e art. Ainsi, tout au long de sa carrière, l’acteur a connu beaucoup de succès qui lui valent aujourd’hui sa notoriété. À ce jour, la filmographie du comédien est tout simplement impressionnante puisqu’il comporte environ une cinquantaine de films.