Camilla Parker Bowles : elle fait une apparition remarquable dans le tournage d’une série policière

Après son passage à la COP 26, Camilla Parker Bowles est de nouveau en Angleterre. Elle est fan de série policière et l’a manifesté en allant à un tournage. Dans la famille royale, elle n’est d’ailleurs pas la seule à aimer les thrillers policiers car d’après le Sunday Times, tout comme 12,8 millions de britanniques, la reine Elizabeth II a regardé avec attention la série policière Line of Duty cette année. La femme de son fils Charles, a, elle carrément décidé de se rendre sur le plateau de tournage de la série Grace de Peter James dont elle est fan.

Camilla Parker Bowles bientôt actrice ?

Après avoir assisté à la COP 26 à Glasgow, la de duchesse de Cornouailles est de retour en Angleterre. Comme l’a rapporté Histoires Royales, Camilla Parker Bowles aime la lecture et le 7e art et pour preuve, ce jeudi 4 novembre, elle s’est invitée sur le tournage de la deuxième saison de Grace, une série policière diffusée sur la chaîne ITV. Une production qui est l’adaptation d’une série de polars écrits par Peter James et intitulée Roy Grace. En outre, Peter James est un auteur que la duchesse de Cornouailles apprécie particulièrement et elle ne s’est pas faite prier pour avoir une discussion avec lui et en a profité pour lui confier son souhait de prendre part à son projet.

En effet, toujours selon le site Histoires Royales, Camilla Parker Bowles s’est confiée en premier lieu à l’écrivain et lui a fait savoir qu’elle aime ses livres, qu’elle les a tous lus, d’un bout à l’autre. Elle a ensuite poursuivi dans l’échange avec Peter James en sollicitant la possibilité pour elle de jouer comme figurante dans la production cinématographique. Elle a même ensuite proposé de jouer le rôle d’ »un corps que l’on repêche en mer« . Hormis cette conversation amusante, la duchesse de Cornouailles a aussi félicité la qualité du casting et a fait la rencontre de John Simm qui est le personnage principal de la série et qui incarne le commissaire Roy Grace.

Son amour pour la lecture

La duchesse de Cornouailles est une vraie passionnée de lecture car elle collectionne des livres et l’a également manifesté en ouvrant un club de lecture pendant le confinement 2020. Pendant cette période de quarantaine due au Covid-19, la belle-fille de la reine Elizabeth II a passé son temps à faire de la lecture. En avril dernier, elle avait d’ailleurs dévoilé la liste de ses livres favoris. Parmi ses écrivains préférés qui sont essentiellement britanniques, on peut citer Charles Dickens, Ernest Hemingway ou encore Elizabeth Jane Howard. Dans sa liste, elle avait également inclus le nom de son frère, Mark Shand avec son livre intitulé Travels on my Elephant. Ce dernier n’est plus de ce monde car en 2014, il a fait une chute fatale dans un hôtel à New York. Depuis ce temps, sa sœur lui rend hommage chaque fois qu’elle le peut en relisant son ouvrage.