Gabriel Attal : face à une « femme nue », le porte-parole du gouvernement parle de cette drôle de rencontre

La présidentielle 2022 approche à grands pas et les différents candidats se bougent pour mettre toutes les chances de leur côté. Dans le camp d’Emmanuel Macron qui n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature, les ministres sont à l’œuvre pour assurer une belle victoire du président sortant. Pour cela, certains se sont lancés dans un exercice de porte à porte afin de recueillir les avis des français sur le mandat de celui qui a succédé François Hollande. Gabriel Attal est, au cours de cet exercice, tombé sur une femme nue et une drôle de proposition lui a été faite ce jour.

Une femme nue et pas du tout gênée

La campagne pour la prochaine élection présidentielle est déjà lancée chez les macronistes. Bien qu’Emmanuel Macron n’ait pas encore officiellement annoncé s’il tentera de briguer un deuxième mandat, son équipe s’organise afin de rendre cela possible. Des ministres se sont d’ailleurs lancés depuis plusieurs jours dans un exercice de porte à porte. Comme l’a rapporté le Journal du dimanche, il y a quelques jours de cela, Elisabeth Borne est allée toquer à la porte des habitants de Poissy. Un exercice qui ne ravit pas tout à fait la ministre du travail qui n’a pas manqué de signaler avec humour : « Moi, on viendrait chez moi sonner un samedi matin à cette heure-là, je crois que je ne répondrais pas« . Elle a posé des questions sur le quinquennat du président sortant à ceux qui ont bien voulu lui ouvrir leur porte. De son côté, Gabriel Attal s’est aussi prêté à ce jeu. Mais seulement, il a été témoin d’une scène étrange pendant qu’il essayait de récolter l’avis des français sur le mandat d’Emmanuel Macron.

Une scène qu’il a d’ailleurs racontée au nouveau siège de LREM ce mercredi 3 novembre devant des membres du parti et 200 bénévoles. Comme l’a rapporté Le Parisien, le porte-parole du gouvernement français a expliqué que la première fois qu’il a fait du porte à porte, il est tombé sur une femme nue. Cette dernière était allongée dans le salon et n’était visiblement pas gênée qu’il soit devant la porte. Ensuite, un homme lui a ouvert la porte et lui a proposé de prendre un café. Une proposition qu’il a tout de suite refusée. Avant le début officiel de la campagne présidentielle, Gabriel Attal a attiré l’attention des troupes en leurs faisant savoir : « Nous sommes des outsiders. Ce ne sera pas une campagne facile. Il va falloir que vous soyez là pour former les autres bénévoles qui vont venir par la suite« .

Gabriel Attal dans une histoire d’amour discrète depuis 2015

Toujours dans son discours d’encouragement aux membres du parti LREM, Gabriel Attal a déclaré : « Quand je vous vois ce soir, ça me donne des fourmis dans les jambes. Ça me donne très envie de démarrer avec vous cette campagne« . S’il souhaite avoir le soutien des membres du parti macroniste, il peut également compter sur le soutien de Stéphane Séjourné qui partage sa vie depuis 2015. Ayant une vie amoureuse discrète, le porte-parole du gouvernement s’est confié sur leur idylle dans les colonnes du Monde. Il a expliqué qu’ils ne sont pas un couple politique, qu’ils ont toujours été cloisonnés entre eux. Les deux hommes sont pacsés et évoquent très rarement leur relation, mais leurs proches en parlent à leur place. L’un d’eux a d’ailleurs fait savoir que Gabriel Attal a presque pris toute la lumière dans son couple et a tué politiquement son compagnon.