Ary Abittan accusé de viol : ses producteurs envisagent un plan de crise

Après sa mise en examen pour des faits de viol retenus contre lui, Ary Abbitan risque de voir chambouler tous ses projets. En effets des réunions de crise ont été ténues par les producteurs des prochains films de l’acteur.

Ary Abbitan mis en examen pour viol

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ary Abittan (@aryabittan)

C’était un coup de tonnerre dimanche 31 octobre dernier, après l’annonce de l’arrestation du célèbre acteur, Ary Abbitan. Et rebelote, mardi 2 novembre lorsque BFMTV a annoncé la mise en examen de l’humoriste désormais placé sous contrôle judiciaire. S’il ne s’est pas exprimé sur sa position dans cette affaire, on sait que le comédien est accusé de viol.

En effet, d’après son accusatrice, Ary Abbitan avec qui elle entretenait une relation non officielle, l’aurait invité chez lui, dans le VIIIe arrondissement de Paris, le samedi 30 octobre dernier. Alors qu’elle s’y trouvait la jeune fille de 23 ans, aurait été contrainte par l’acteur de 47 ans, à avoir des relations sexuelles avec lui. Elle a spécifié que bien ayant explicitement dit NON à l’humoriste, ce dernier aurait quand même tenu des relations sexuelles avec elle. On peut donc littéralement traduire qu’Ary Abbitan aurait usé de la force pour avoir des relations sexuelles non consenties avec son accusatrice.

Que risque Ary Abbitan dans cette affaire ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 20 Minutes (@20minutesfrance)

Après son interpellation par les éléments de la police judiciaire de Paris, Ary Abbitan a livré sa version des faits. Suite à cela, il a été mis en examen et déféré sous contrôle judiciaire, comme nous l’avons sus-spécifié. D’après plusieurs sources, les charges retenues contre le célèbre comédien seraient des faits de viol aggravé de violences. Et pour cela, le comédien risque bien gros, car sa peine peut aller jusqu’à 15 ans de prison. Énorme ! Pour l’heure, on n’en sait pas plus sur l’affaire ni sur l’état psychotique actuel de l’acteur. On sait en revanche, à travers les informations données par Guillaume Genton sur le plateau de TPMP, que l’acteur est confiné avec sa famille dans un hôtel pendant le temps de sa mise en examen.

Quid de ses projets pour les prochains mois

L’autre question qu’on se pose est bel et bien relative aux projets de l’acteur. Qu’adviendra-t-il de tout ça. Eh bien, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. D’après nos sources, les producteurs des trois films en vue pour l’acteur, en début d’année prochaine, ont organisé des réunions de crises, pour notamment discuter des stratégies promotionnelles. Le but est de trouver des solutions qui n’incluent plus forcément l’acteur. Il n’est donc pas certain qu’on puisse voir apparaître Ary Abbitan dans qui est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 3, L’Amour c’est mieux que la vie, et Ducobu président.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Pigeon Voyageur (@le_pigeon_voyageur_info)

Le comble, c’est que les préparatifs du prochain one-man-show de l’humoriste, très attendus par les fans, et qui devraient normalement avoir lieu les 3 et 4 novembre passés, avaient été annulés sans date de reports. Impossible de confirmer si nous verrons l’acteur sur scène le 18 décembre prochain pour ce one-man-show intitulé Pour de vrai. Sacrée mauvaise nouvelle, pour l’acteur et pour ses aficionados. Dans les prochains jours, nous en saurons probablement plus sur cette sombre affaire qui vient gâcher tous les plans d’Ary Abbitan.