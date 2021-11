Jessica Thivenin et Thibault Garcia : le couple s’affiche monstrueux pour Halloween et offre également le costume à Leewane

Samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre dernier, c’était Hallo-week ! Tout le monde attaque son déguisement, et ce ne sont pas Thibaut Garcia et Jessica Thivenin, qui vont manquer à l’appel. Les deux stars des Marseillais contre le reste du monde sont allées bien fort avec leurs deux enfants. Toute la famille s’est régalée pour Halloween.

Magnifique Halloween pour les parents de Leewane et de Maylone

Halloween c’est tous les ans ! Et comme à chaque occasion, le clan Garcia n’est pas resté loin de la fête. Il l’a célébré du mieux qu’il le pouvait. Et c’est bien plus effrayant que vous le croyiez. En effet, les deux personnalités de la télé-réalité intitulée Les Marseillais contre le reste du monde ont enfilé des costumes de pirates-zombies très flippants. Mais ce n’est pas que les deux amoureux qui ont adopté le look d’Halloween. Leurs enfants aussi ont été associés aux déguisements.

Sur la photo publiée par Jessica Thivenin sur son compte Instagram, on peut ainsi voir Maylone habillé comme un pirate des Caraïbes, devant son père, qui a presque adopté le même style. Pour ce qui est de Leewane et da mère, c’est un style un peu plus zombies que pirate que nous avons pu constater. Un look que les fans ont vivement adoré. Ainsi, ce post Instagram légendé : « HAPPY HALLOWEEN », a été liké par près d’un demi-million de personnes. C’est tout simplement astronomique.

Jessica Thivenin et Thibaut Garcias donnent des nouvelles de Maylone, malade

Jessica Thivenin et Thibaut Garcia sont comme des livres ouverts. Chaque jour, les deux stars de téléréalités dévoilent tout un bout de leur quotidien aux internautes qui deviennent de plus en plus nombreux à s’abonner à leurs comptes. Cependant, il faut dire que le couple ne révèle pas que de bonnes nouvelles aux internautes, il partage aussi les mauvaises. Ainsi, dans une vidéo publiée sur Snapchat, le couple a fait part aux internautes de l’état de santé du petit Maylone. En effet, le petit garçon, qui a récemment fait sa seconde rentrée à la crèche ne va toujours pas bien. Si cela semble inquiéter les deux parents, ils ne savent plus vraiment quoi faire. Dans la vidéo que nous avons précédemment évoquée, le père et la mère du petit garçon qui tousse énormément ont expliqué qu’il est difficile de soigner celui-ci. Attendu qu’il n’aime pas prendre des médicaments. Et ce n’est pas que Maylone qui inquiète, Leewane aussi serait déjà en train de tousser selon ses parents. Une bien triste nouvelle !

Que savoir du couple Thibaut-Jessica ?

C’est en 2017 qu’a commencé leur idylle. À cette époque, Thibaut Garcia et Jessica Thivenin, étaient tous deux engagé dans la téléréalité les Marseillais contre le reste du monde. Leur amour a pris forme très vite, et au bout d’un an, c’est le mariage qui a été annoncé sur les réseaux sociaux. Une union digne du nom organisé dans la mythique ville de Dubaï, qui deviendra d’ailleurs la ville de résidence du couple. Et les choses vont vite avec les Garcias, au cours du premier semestre de l’année 2019, on apprend l’arrivée prochaine d’un bébé qui élargira la famille. Et six mois plus tard, c’était la naissance de Maylone. Un joli petit garçon. Alors que tout le monde pensait certainement que les nouveaux parents allaient faire une pause, ceux-ci ont encore annoncé quelques mois plus tard qu’ils attendent un second bébé. Cette fois c’est bien une fille qui vit le jour. Et son nom, vous le savez sans doute déjà : Leewane, une petite princesse qui fait le bonheur de ses parents.