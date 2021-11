Elizabeth II : « ma petite saucisse », ce petit surnom que lui avait donné le prince Philip

Ils ont passé 73 ans de vie commune. 73 ans d’amour d’affection. 73 ans pendant lesquels ils ont eu de beaux enfants. 73 ans durant lesquelles ils se sont donné des surnoms d’amour inimaginable.

Amour incommensurable entre Elizabeth II et Philip

Elizabeth II et le prince Philip ont montré l’exemple du couple parfait ! Un couple qui a d’abord pris le temps de se connaître avant de se lancer. En effet, tout a commencé il y a près d’un siècle maintenant. Ce jour-là, le roi Georges VI et son épouse la reine Elizabeth ainsi que leurs enfants dont la princesse Elizabeth II, visitaient le Britannia Royal Naval collège, à Dartmouth. Au cours de la visite, la reine Elizabeth et Lord Mountbatten demandent au futur prince Philip d’accompagner les princesses. L’histoire se déroulait en 1939, bien longtemps avant que le prince Philip ne demande la main de la future reine Elizabeth II au roi George VI en 1946.

Vous comprenez sans doute que pendant 7 ans, Elizabeth II et Philip ont suffisamment eu le temps de se connaître. Pour ce qui est de la suite, vous le saviez, le roi a accepté la demande de son futur gendre et les cérémonies de mariages ont eu lieu. Depuis cette union, Elizabeth II et Philip Mountbatten ne se sont jamais quittés des yeux. Ils sont restés unis pour le meilleur et pour le pire jusqu’à ce que la mort leur sépare en avril dernier. À aucun moment le couple n’a trahi la promesse qu’il s’est fait. Et quand bien même le prince Philip est dans l’au-delà, il n’en demeure pas moins que la reine Elizabeth continue de l’aimer comme le premier jour. Et c’est bien normal, le prince Philip aurait été le parfait amour dont pourrait rêve la reine Elizabeth.

Le prince Philip sait chambrer la reine

En dépit de son engagement le jour de leur mariage, ce dernier a également promis à sa femme lors de son intronisation qu’il l’aimerait et le servirait à jamais. Et ce n’était pas des paroles en l’air, car le prince Philip y tenait. Ainsi, l’a-t-il démontré en devenant le plus fidèle ami de sa femme et surtout son allié indéfectible. Là où se trouvait Elizabeth, il y avait la silhouette de Philip. Quel amour ?

D’après les informations reportées par nos confrères de Paris Match ce jeudi 4 novembre 2021, l’imagination était ce qu’il manquait le moins au duc d’Édimbourg. Il était fortement inspiré et pouvait chambrer sa femme avec des surnoms dont vous n’aurez jamais soupçonné l’existence. Détrompez-vous, cela n’énervait d’aucune façon la reine. Ainsi, outre Lilibet dont il se sert régulièrement, le prince Philip surnomme aussi son épouse « ma petite saucisse » ou encore « mon chou ». Et le prince Philip n’avait pas gardé que pour lui sa façon de se moquer des autres sans susciter leur colère. Ce dernier aurait même contaminé la reine, qui lance des petites blagues moqueuses à l’endroit de ses proches pour les taquiner. Bref, Elizabeth II et Philip Mountbatten, c’est ce couple qui fait rêver les jeunes amoureux. Car quiconque prend exemple sur eux se verra certainement exalté dans le bonheur que produit le sentiment d’aimer et de se sentir aimer en retour.