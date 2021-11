Laure Manaudou : leur flirt caché dévoilé par le double champion olympique Alain Bernard

Alain Bernard, Mon destin olympique, paraîtra le 10 novembre prochain. Dans cette autobiographie, l’auteur a fait part de sa brève relation avec Laure Manaudou il y a de cela 15 ans. Dans un entretien accordé à Figaro, l’ancien nageur est également revenu sur cette relation.

Alain Bernard a eu une relation amoureuse avec Laure Manaudou

Retour sur le passé d’Alain Bernard. Dans son autobiographie bientôt disponible dans les librairies, l’ancien nageur de 38 ans a levé le voile sur plusieurs facettes de sa belle personnalité. Depuis ses débuts dans le monde olympiques jusqu’à ce jour, en passant par ses sacres en tant que nageur, l’acteur a tout révélé. Et, n’allez pas croire qu’il a uniquement parlé de sa carrière dans son ouvrage très attendu, puisque Alain Bernard a aussi évoqué ses relations amoureuses, jamais remarqué par les médias.

Ainsi, dans son autobiographie, le nageur libre a cité quelques noms, dont celui de Laure Manaudou. Eh oui, vous l’avez bien lu, Laure Manaudou. Alain Bernard a eu une relation avec la nageuse de 35 ans aujourd’hui mère de deux enfants. Cependant, elle fut bien courte cette idylle. C’était en 2006 d’après l’ancien nageur. Une discrète relation amoureuse avait vu le jour entre les deux sportifs. S’il nous a révélé qu’elle n’aura pas duré assez longtemps, cette relation, Alain Bernard ne nous a pas spécifiés en revanche, ce qui avait pu causer la séparation du couple.

Toutefois, nous savons que chacun de son côté a réussi à trouver l’amour parfait depuis cette courte idylle dont a fait part le nageur de 38 ans qui plus s’est lancé dans le cinéma. Ainsi, Laure Manaudou a trouvé son prince charmant depuis 6 ans déjà et file le parfait amour avec ce dernier. Les deux amoureux se sont mariés en 2018, et comptent à ce jour deux adorables petits garçons qui font leurs joies de vivre. Pour sa part, Alain Bernard aura pris un peu de temps avant de trouver son âme sœur. Il s’est marié en 2021, avec une dénommée Faustine, qu’il ne manque pas de tarir d’éloges.

Alain Bernard se bat pour sa mère

Dans la vie, ce n’est pas que la carrière qui compte pour Alain Bernard, car bien avant d’être devenu le célèbre nageur qu’il est aujourd’hui, l’acteur a tout aussi été un fils et il le demeure bien malgré tout. Ainsi, il prend très à cœur cette femme qui lui a donné la vie et qui veilla sur lui durant toute son enfance. Vous connaissez sans doute l’histoire du « chirurgien de l’gap ». Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il s’agit de ce chirurgien que l’on soupçonne d’avoir testé sur ses patients un protocole, sans avis préalable de ceux-ci, entre les années 2015 et 2017. Malheureusement à l’instar des nombreux patients du médecin, la mère d’Alain Bernard a été victime de cet acte répréhensible dont est accusé le chirurgien.

Ayant subi une opération au dos début 2017, mené par le fameux chirurgien de l’gap, Éliane Bernard, la mère du célèbre nageur aurait reçu une injection semblable à du ciment dans ses disques lombaire. Ce qui cause aujourd’hui d’importants dégâts à la maman d’Alain Bernard. Face à une telle situation, et impossible de supporter les souffrances de sa mère, le nageur a décidé de monter au créneau et de porter plainte contre le médecin. Et il appelle toutes les victimes de ce dernier, à emboîter ses pas, pour ne pas laisser cet acte ignoble impuni.