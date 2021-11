Catherine Deneuve : elle se confie sur la naissance de son fils Christian qui a été un drame pour sa famille

Dans un entretien accordé au magazine Elle dans le cadre de la sortie imminente de son prochain film intitulé De son vivant, Catherine Deneuve s’est exprimée ce vendredi 5 novembre sur son rôle de mère dans le long métrage, ainsi que dans la vie réelle.

Le mercredi 24 novembre prochain sera le grand rendez-vous pour les téléspectateurs. Ceux-ci pourront enfin voir le film De son vivant et par la même occasion, la célèbre Actrice Catherine Deneuve, sur scène. En effet, après que cette dernière ait été victime d’un accident vasculaire ischémique, en 2019, le tournage du film avait été interrompu. Mais alors que tous gardaient espoir que les choses reprendraient bien assez tôt, il est survenu dans la même année une pandémie qui a suspendu toutes les activités dans les mondes entiers. Ainsi, les producteurs de De son vivant, ont vu leurs projets être reporté à une date ultérieure.

Catherine Deneuve s’exprime sur son personnage et sur elle-même

Le long métrage qui sortirait finalement ce mois, retrace l’histoire d’une mère qui accompagne et soutient son fils dans son combat contre le cancer dont il est atteint. Et, c’est Catherine Deneuve, qui joue très bien déjà son rôle de parent dans la vie réelle, qui incarne la maman du malade mis en avant dans le film. Ainsi, dans un entretien exclusif accordé au célèbre magazine Elle, et publié le vendredi 5 novembre dernier, l’actrice s’est exprimée sur son personnage puis est revenue sur son expérience en tant que mère. Et pour cela, elle compte l’histoire dès le début. À l’époque où elle était tombée enceinte, cela n’avait pas été facile pour elle de garder l’enfant. Bien malgré que la jeune Catherine avait très envie d’avoir ce bébé, son environnement n’en était pas véritablement favorable.

En effet, dans son entretien, l’actrice a expliqué que lorsqu’elle était tombée enceinte elle n’avait pas encore atteint la majorité. De surcroit, le père de son futur bébé était un homme adulte ayant 16 ans de plus que lui. Il était donc inconcevable pour quiconque que ce bébé soit le bienvenu, encore que la jeune fille n’était pas mariée, et qu’à l’époque, il était plus de coutume que la grossesse survienne après le mariage. Catherine Deneuve s’est rappelé une période presque traumatisante et dramatique. Elle a expliqué que les membres de sa famille n’avaient pas du tout bien reçu la nouvelle. Mais bien malgré cet environnement hostile dans lequel elle se retrouvait, Catherine Deneuve n’a pas baissé les bras, elle a gardé son bébé jusqu’au bout. Et le 18 juin 1963, elle accueille avec grand soulagement un petit garçon qu’elle prénomme Christian.

Que savoir sur la vie privée de Catherine Deneuve ?

Si dans son entretien, l’actrice a évoqué son grand amour pour le père de son enfant à l’époque, il faut dire que leur relation n’aura duré que quelques années. Puisqu’en 1965, soit deux ans après la naissance du petit Christian, c’est dans les bras du photographe David Bailey, que Catherine Deneuve, a retrouvé l’amour ? Mais avec lui aussi, leur relation fut courte, car ils se sont séparés en 1967, cependant le divorce ne sera prononcé que 5 ans plus tard. Elle a aussi partagé sa vie avec le célèbre acteur italien Marcelo Mastroianni. Avec ce dernier, elle donne naissance à son deuxième enfant baptisé Chiara.