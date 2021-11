Nicoletta dans le coma : la chanteuse parle de son expérience de mort imminente

Nicoletta célèbrera ses 50 ans de carrière de carrière et elle a accordé une interview à Paris Match et au cours de cet entretien, elle est revenue sur cette expérience de mort imminente qu’elle a vécue quand elle était plus jeune.

La chanteuse franco-suisse va bientôt célébrer ses 50 ans de carrière et après tout ce temps fou passé dans la musique, elle continue d’aimer la musique comme au premier jour. Elle a accordé une interview à Paris Match et au cours de cet entretien, elle est revenue sur son enfance et sur cette expérience de mort imminente qu’elle a connu quand elle avait 20 ans. Si elle a failli rendre l’âme dans sa jeunesse, aujourd’hui elle est pleine de vie et nage dans le grand amour avec son compagnon de depuis longtemps.

À deux doigts de la mort

Cela fait déjà 50 ans comme Nicoletta occupe une belle place dans l’univers musical français. Pour célébrer cela, la chanteuse franco-suisse a accordé une interview à Paris Match. Durant son entretien de ce jeudi 4 novembre, la femme de 77 ans est revenue sur son parcours professionnelle et sa vie quand elle était plus jeune. Une expérience bouleversante l’a marqué à cette époque et cela lui a quelque permis d’aller de l’avant. Elle a vécu son enfance sans la présence d’une figure paternelle car elle n’avait pas de père et sa maman était atteinte de déficience mentale. Elle a été élevé par sa grand-mère qui, bien qu’elle était très occupée, lui faisait toujours confiance. Puis la chanteuse a expliqué qu’elle est téméraire et a une très grande force de vie depuis qu’elle est sortie des huit jours de coma qu’elle a vécus à l’âge de 20 ans.

À cet âge-là, la jeune femme avait tenté de se donner la mort parce que sa mère, dont elle était très proche avait rendu l’âme. Une tentative qui s’est soldée par un échec car comme elle l’a confié dans les colonnes de Paris Match, elle a passé huit jours dans le coma. Selon l’artiste, c’est cet événement tragique qui a failli lui coûter la vie qui lui a donné sa force de vie. Elle a fait savoir qu’elle « s’est prise par la main, a balayé toutes ses souffrances. Et a chanté. » Comme elle l’avait dit à Mickael Dos Santos dans Le Debrief de Non Stop, pendant son coma : « On se retrouve en haut de la pièce où nous sommes, on flotte comme un grand regard et on voit des gens rentrer dans une chambre d’hôpital (…) On me manipule, on m’intube, on sonde, et je rejoins mon corps« , avait-elle déclaré avant de reconnaitre que s’était « dans un grand tunnel avec une lumière particulière« .

Nicoletta et Jean-Christophe Molinier, l’amour comme au premier jour

Aujourd’hui pleine de force de vie, la chanteuse de 77 ans est dans une relation amoureuse depuis 1990 avec Jean-Christophe Molinier, un producteur de musques dont elle dépasse de 15 ans. Un écart d’âge qui n’a jamais posé problème puis que les deux tourtereaux se sont dits « Oui » en 2011. Bien qu’ils aient une vie professionnelle bien chargée, la star de la musique française a partagé quelques petits secrets qui leur permet de toujours rester autant en symbiose. Elle a expliqué qu’elle ne fouille pas dans le téléphone de son homme et elle ne lui fait pas de reproches. Surtout, avant d’entrer dans son bureau, il faut frapper à la porte. Une belle base de respect mutuel qui rend possible une belle histoire d’amour qui dure depuis 30 ans.