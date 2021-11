Camille Lacourt et Alice Detollenaere : pourquoi a-t-elle installé un « meuble de la honte » dans leur domicile ?

Ensemble depuis 2019, le couple Camille Lacourt et Alice Detollenaere file le parfait amour. La venue au monde de leur petit Marius en juin dernier est venue rendre les choses encore plus belles. Mais seulement, puis que rien n’est parfait dans cette vie, la top-modèle ne supporte pas un petit défaut que son chéri. Dans les colonnes de Gala, ce lundi 1er novembre, les deux jeunes parents se sont confiés sur leur défaut respectif. Cette confession n’est venue rien changer au grand amour qui les lie.

Camille Lacourt et Alice Detollenaere, la naissance du couple

Les deux tourtereaux se sont mis en couple en 2019 et depuis ce temps, ils ne se lâchent plus. Si leur histoire n’était faite pour voir le jour, le nageur français spécialiste des épreuves de dos est très heureux d’avoir une aussi belle femme dans sa vie. Dans une interview accordée à Gala, le sportif a fait savoir qu’avant leur rencontre « C’était le bordel ! » Après son divorce avec Valérie Bègue, l’homme de 36 ans a fait la rencontre d’Alice Detollenaere et leur histoire d’amour dure depuis deux ans déjà. De son côté, la jeune mannequin a vaincu le cancer du sein dont elle souffrait et le 1er juin 2021, elle a donné naissance au petit Marius. Aujourd’hui, les trois forment une belle famille et chacun des parents doit supporter l’autre avec ses défauts.

Les défauts du célèbre nageur

Au cours de leur entretien de ce lundi 1er novembre dans les colonnes de Gala, le couple s’est laissé aller à quelques confidences sur les défauts qu’ils ont. La jeune femme a révélé ce défaut de son chéri qu’elle ne supporte pas. Et comme on le sait tous, aucun être sur cette terre n’est parfait et être en couple c’est accepter les défauts de l’autre. Alice Detollenaere a fait savoir au cours de cet entretien que Camille est un homme bordélique. Pour le pousser à s’améliorer, la jeune femme a installé un « meuble de la honte » dans leur salon, comme ça, chaque fois que le père de Marius laisse trainer une chaussure quelque part et en particulier devant le canapé, la jeune mère l’enlève et la pose directement sur le meuble de la honte. Une situation qui énerve d’ailleurs la maman de Marius. Un échange qui s’est fait dans la bonne humeur et pour se défendre, Camille Lacourt a fait savoir que des fois, sa compagne ne lui laisse même pas le temps d’aller faire autre chose, à peine il revient des toilettes que ses chaussures sont déjà posées sur le meuble de la honte.

Alice Detollenaere et sa part de défaut

Pendant que Camille Lacourt a du mal à ranger derrière lui, Alice Detollenaere, elle, a également sa part de défauts. Pendant cet entretien sans filtre et décontracté, le sportif a fait savoir que sa compagne n’est jamais à l’heure. Une vraie pro du retard et même s’il a laissé entendre que c’est insupportable, il l’aime quand-même à la folie. Comme l’a raconté le nageur, des fois quand il rappelle à sa dulcinée qu’elle est en retard, elle est la première à se fâcher. Ils ont tous les deux défauts et leur amour est plus grand que tout.