Joe Exotic malade : la star de Netflix donne des nouvelles de lui depuis la prison et dévoile être atteint d’un cancer agressif

Dans un post Twitter adressé à ses nombreux fans à travers les États-Unis, Joe Exotic, célèbre exploitant de zoo, qui plus est actuellement incarcéré dans une prison, annonce avoir été atteint d’un cancer agressif et demande sa libération.

Joe Exotic communique avec ses fans malgré son emprisonnement

Malgré son emprisonnement, Joe Exotic demeure en contact direct avec ses nombreux aficionados. Mis en examen après avoir été soupçonné de participer à un complot destiné à éliminer sa principale rivale, Joe Exotic a été reconnu coupable de ce chef d’accusation ainsi que de 17 autres, sur maltraitance des animaux. Malgré qu’il clame son innocence dans chacun des chefs d’accusation retenus contre lui, le célèbre gardien de zoo se verra condamner à 22 ans d’emprisonnement fermes le 22 janvier 2020. Prêt à tout pour se sortir de situation, le cinquantenaire déposera 2 mois environ plus tard, une plainte contre le gouvernement fédéral des États unis. Une plainte dans laquelle il demandera la grâce présidentielle et la faramineuse somme de 94 millions de dollars à l’United States Fish and Wildlife Service (USFWS).

Joe Exotic devenu encore plus célèbre grâce à Netflix

Si Donald Trump s’est exprimé sur le dossier en déclarant qu’il allait bien l’examiner, aucun retour favorable n’a été obtenu par l’ancien exploitant de Zoo. En revanche, sa popularité n’a cessé de grimper depuis son incarcération. Une popularité qui sera boostée, toujours en 2020, par la production et la sortie d’une série documentaire diffusée sur Netflix et consacrée au gardien de zoo. Cette série a été un véritable succès puisqu’elle a attiré près de 34 millions de personnes en seulement dix jours. Pendant plus de dix-sept jours, elle est restée en tête des programmes de Netflix. Ainsi, Joe Exotic, bien malgré la prison continue de faire parler de lui, et obtient également plusieurs abonnés sur Twitter.

Joe Exotic adresse un message aux internautes et tacle Carole

Ce mardi 3 novembre 2020, le détenu s’est emparé de son compte Twitter et s’est directement adressé à sa communauté qui le suit depuis un moment. Ainsi dans son post liké par près de 700 personnes et commenté par 140 internautes environ, c’est une triste nouvelle qu’il a annoncée. En effet Joe Exotic serait atteint d’un cancer de forme agressive, et demande le soutien et la prière de ses fans. Et bien entendu, il n’a pas manqué d’envoyer une petite pique à sa rivale dont il est accusé d’avoir voulu assassiner. « Je suis sûr que Carole va organiser une fête en apprenant cela (son cancer) », peut-on lire.

Cependant, ce n’est pas que son cancer qu’il nous apprend dans sa publication sur Twitter, Joe Exotic révèle également la contenue d’une lettre dans laquelle il demande sa libération. Plutôt intelligent de sa part, de montrer cette lettre aux internautes. Cela élèvera plus sa voix, et peut être obtiendra-t-il finalement gain de cause. Pour sa part, l’avocat de l’accusé aussi fait de son mieux pour sortir celui-ci de situation. Dès lors, il s’est exprimé sur BBC en déclarant qu’il a contacté les acteurs de justice compétente pour que ces derniers réexaminent le dossier de son client le plus vite que possible, puisqu’il est impossible dans son état actuel que le détenu attende encore 4 mois avant de se faire soigner.