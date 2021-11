Johnny Depp : il pourra farfouiller légalement dans le téléphone d’Amber Heard

Cela vaut bien une champagne ! Mercredi 3 novembre dernier, Johnny Depp a obtenu l’autorisation d’accéder au téléphone de son ex-épouse, Amber Heard, qui l’a accusé de violences conjugales. Désormais l’acteur compte pouvoir prouver à tout le monde que les photos mises en avant par son ex-amoureuse sont bel et bien retouchées.

Johny Depp accusé de violence conjugale

Qui aurait pu penser que le célèbre acteur qui a incarné Jack Sparrow, dans Pirates des Caraïbes, pourrait lever la main sur une femme ? Pourtant, c’est bien ce qu’avance Amber Heard, en accusant son ex-époux de violences conjugales. Cette affaire qui a fait du bruit à travers le monde a particulièrement entaché la réputation du célèbre comédien pendant un bon bout de temps. Mais ce dernier a bien pu compter sur le soutien de nombreux proches dont Vanessa Paradis, qui a aussi partagé sa vie. Celle-ci a particulièrement fait savoir au monde entier que pendant tout le temps de leur idylle, à aucun moment Johnny Depp, n’a montré le moindre signe d’agressivité envers elle.

Si jusque-là le fameux Jack Sparrow, n’a pas pu obtenir gain de cause dans cette affaire qui semble grandement l’accabler, il peut se réjouir de la nouvelle qui vient de tomber. La justice lui accorde désormais le droit de fouiller le téléphone de son ex-femme dans le but de démontrer qu’elle aurait retouché les photos qu’elle met en avant et qui constituent les seules preuves tangibles de la supposée agression. Il s’agit des photos sur lesquelles on peut notamment apercevoir Amber Heard dans un sale état.

Amber Heard : Cette information des enquêteurs qui met en doute l’authenticité des photos

Si dès le début, de l’affaire Johnny Depp a affirmé que les photos étaient truquées, sa supposée victime a fermement démenti avoir retouché les photos qu’elle met en avant et affirme avoir réellement eu la lèvre fendue et le nez cassé.

Toutefois, d’après les informations données par la police de Los Angeles appelé par l’actrice pour dénoncer son agression, aucun signe de violence n’a été relevé sur Amber Heard. Plus tard, les éléments de la police de Los Angeles démontrent également que la plupart des photos présentées par l’actrice contre son ex-époux seraient retouchées à l’aide d’une application. À partir de ce moment, il paraît difficile de croire à la crédibilité d’Amber Heard sur l’authenticité de ses preuves. C’est donc ces paramètres qui ont permis au tribunal de trancher en faveur de Johnny Depp, afin que celui-ci ait l’occasion de prouver ce qu’il avance depuis le début.

Que savoir sur la vie privée de Johny Depp ?

Très charismatique, Johnny Depp a attiré un bon nombre de femmes par son charme inouï. Ainsi, de 1983 à ce jour, il a connu pas moins de 7 femmes et s’est marié 3 fois déjà. Si deux de ses mariages n’ont pas pu atteindre 3 ans, avant le divorce, celui avec Vanessa Paradis aura battu tous les records. Le couple a passé près de 14 ans, ensemble dans les liens du mariage avant de se divorcer et pendant ces longues années sont nés les deux premiers et seuls enfants de l’acteur. Il faut dire que son amour avec l’actrice et chanteuse française était pour le moins, parfait.