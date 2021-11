Pourquoi le Prince William, le mari de Kate Middleton n’a-t-il jamais d’alliance au doigt ?

Une décennie s’est écoulée depuis son mariage avec Kate Middleton, néanmoins le prince William n’a jamais été aperçu avec une Alliance à l’annulaire, ou à n’importe quel doigt d’ailleurs. Cela ne vous étonne-t-il pas ? S’il vous est déjà arrivé de vous interroger sur ce fait, plus d’explication dans cet article.

Une prestigieuse famille, qui fait le buzz dans le monde entier

La famille royale britannique est sans doute la plus populaire au monde ! Plein de gens s’interrogent sur les aspects de leurs vies. Le fils caché du prince Charles, l’affaire Epstein dans lequel est mêlé le prince Andrew ou encore la situation de Meghan et Harry vis-à-vis de la famille, sont autant de sujets qui suscitent l’intérêt des internautes dans le monde entier. Mais, outre ses questions qui sont objet de polémique, certaines personnes s’interrogent également sur des petits détails insoupçonnés, comme l’amour de la reine pour les chapeaux, ou encore la maladie dont souffrirait Meghan Markle et qui pourrait être transmissible, sans oublier le fait que le doigt du prince William soit toujours vide malgré son mariage. C’est d’ailleurs ce dernier sujet qui nous intéresse dans cet article.

Pourquoi William ne porte-t-il pas d’anneau ?

Cela fait en effet une dizaine d’années que le fils aîné du prince Charles et de Lady Diana s’est scellé avec l’amour de sa vie. Mais si cette dernière porte toujours la preuve symbolique de cet engagement, ce n’est pas le cas de son époux qui l’aime pourtant très bien. Dès lors, il parait évident que le public s’interroge.

Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser à priori, ce n’est pas pour des raisons d’infidélité que le prince William préfère se passer de la bague d’alliance. En effet, comme son grand-père avant lui, l’époux de Kate Middleton a tout simplement décidé de ne pas mettre de bague au doigt par simple choix personnel. Et si vous l’observez bien, vous comprendrez que William n’est pas très fan des bijoux, outre les montres qu’il porte à sa main gauche, le duc de Cambridge, ne porte aucun anneau à ses mains. Pour éviter toute polémique au sujet de cette absence d’alliance au doigt du prince, celui-ci avait a à travers un communiqué adressé par sa famille, expliqué au public en 2011 avant son mariage, qu’il ne comptait pas porter d’anneaux au doigt. Ainsi, vous comprenez que le fait que William ait les mains vides n’a rien à voir avec tout ce que l’on pourrait penser de négatif à son sujet.

Qu’en est-il du prince Harry ?

Maintenant que vous savez pour William, vous vous demandez certainement, quid de son frère. En vérité, il est difficile de parler de l’un sans l’autre. Alors, sachez que le prince Harry, contrairement à son frère, porte bel et bien sa bague de mariage. Cependant, lui aussi a fait une exception. À l’inverse des autres membres de sa famille qui raffolent les bijoux de grandes valeurs et couverts d’or, l’époux de Meghan Markle à simplement opté pour un simple anneau en argent. Ainsi, faut-il dire que les fils du prince Charles ne sont pas de grands amoureux des joyaux précieux comme, ils sont adorés par leurs oncles, tantes et cousins. Toutefois, ce n’est pas le cas de leurs épouses, Kate Middleton et Meghan Markle ont hérité de nombreux bijoux de la princesse Diana. Et elles en font usage le plus souvent.