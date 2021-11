Prince Harry face à Oprah Winfrey : le duc de Sussex se lâche croyant que les caméras étaient éteintes

Installés aux Etats-Unis, les Sussex ont défrayé la chronique avant leur départ pour le pays de l’oncle Sam et ils ont accordé une interview à Oprah Winfrey, et durant cet entretien, un détail marquant a attiré l’attention d’un expert en langage corporel.

En janvier 2020, le prince Harry et son épouse Méghan Markle ont annoncé leur projet de quitter la famille royale pour aller s’installer en Californie aux Etats-Unis. Depuis ce temps, ils ont enchaîné une série de polémiques en faisant des révélations chocs. Ils ont accordé une interview Oprah Winfrey le 8 mars dernier et durant cet échange diffusé sur CBS, un expert en langage corporel a analysé l’attitude du duc de Sussex et il s’est rendu compte d’un détail marquant lorsque le père de famille s’est lâché en se croyant hors caméras.

Prince Harry, son attitude face à la caméra

Installés depuis plusieurs mois en Californie, les Sussex ont beaucoup fait parler d’eux. Que ce soit à travers des polémiques ou de belles et grandes nouvelles, les parents d’Archi et de Lilibet Diana attirent toujours l’attention des gens. En mars dernier, le 8 précisément, la chaine de télévision américaine CBS a diffusé une interview que les jeunes parents ont accordé à Oprah Winfrey. Au cours de cet échange, ils ont fait plusieurs révélations qui ont d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre et de salive. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont empressés de dire que le prince Harry avait été obligé par Meghan Markle à prendre part à cette interview.

Mais d’un autre côté, l’expert en langage corporel, Jesus Enrique Rosas a procédé à l’analyse de cette interview sur sa chaîne YouTube. Il a ainsi à travers une vidéo, fait part d’un détail très révélateur. Alors que le prince se croyait hors caméras lorsque le générique a été lancé, il s’est mis à rire avant de se ressaisir rapidement. D’après l’expert, ce comportement en dit long sur son état d’esprit. Jesus Enrique Rosas a commencé en expliquant que les émotions et l’attitude réelles d’une personne peuvent s’extérioriser quand celle-ci pense être hors caméras et les Sussex n’ont pas dérogé à cette règle. À la fin de l’interview, le duc de Sussex a été aperçu en train de s’amuser, ce qui, selon l’expert en langage corporel, signifie que le père de famille a volontairement pris part à cet échange. Apportant ainsi un argument contradictoire à ce qui avait dit par les internautes sur la toile. Un détail qui a fait toute la différence et qui a permis à l’expert d’étayer correctement son point de vue

Une décision importante pour les Sussex

La COP 26 s’est achevée et au cours de cet événement mondial, la reine Elizabeth II a envoyé un message fort via une vidéo enregistrée puis que son état de santé ne lui a pas permis de se déplacer. Dans son discours, elle a salué la mémoire de son défunt époux, le prince Philip et a félicité les princes Charles et William. Le lendemain, le prince Harry a envoyé un message poignant. En effet, avec son association Archewell, le duc de Sussex s’est engagé à diminuer ses émissions de carbone à l’avenir. Avec le concours d’un expert, l’objectif fixé est d’atteindre zéro émission de carbone en 2030. Une mission qui devrait commencer lorsque le prince cessera de prendre des vols aussi polluants comme on le lui reproche très souvent.