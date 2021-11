Paris Hilton : elle change ses plans à la dernière minute concernant son mariage

En couple depuis déjà un an, Paris Hilton et son chéri Carter Reum se sont fiancés et sont sur le point de convoler en justes noces. La date du mariage est déjà fixée, mais seulement la femme d’affaires veut encore effectuer un changement afin que l’événement soit inoubliable. Une grande modification qui viendra changer considérablement la cérémonie. Son compagnon quant à lui, est un homme d’affaires plutôt populaire et ayant opéré de grandes choses avec plusieurs startups de renom qui sont aujourd’hui prospères.

11 novembre : une célébration de mariage inoubliable

C’est ce 11 novembre que Paris Hilton célèbrera son mariage avec son chéri Carter Reum. Cela fait déjà plusieurs semaines que la chanteuse américaine prépare secrètement et méticuleusement son mariage. Mais seulement, la future madame Reum ne cesse d’effectuer des changements pour sa future célébration de noces. La jet setteuse vient de changer le lieu où se tiendra ses épousailles et l’a relocalisé à Bel-Air, quartier de Los Angeles, plus précisément dans l’immense et luxueuse propriété de son grand-père décédé, Barron Hilton. Au départ, cette célébration devait avoir lieu avec magnificence dans la somptueuse église Good Shepherd à Beverly Hills.

Cette information a été révélé par le média américain spécialisé dans les news people, PageSix. Comme l’a fait savoir cet invité au média, ce changement a été effectué il y a à peu près une semaine, mais aussi que cela a déjà été changé plus d’une fois.

La star américaine à plusieurs casquettes fait tout son possible pour garder cette célébration privée. Sur le carton d’invitation de cette célébration de mariage, les deux amoureux n’y ont inscrit que la date. Si les invités de leur côté ne connaissent que la date de ce mariage, certaines informations ont fuité et on a pu apprendre que la célébration de cette union s’étalera sur trois jours, soit trois grosses fêtes. Pour la tenue de la future mariée, il se pourrait qu’elle soit habillée par la maison de couture Valentino. Sa bague de fiançailles quant à elle, serait estimée à presque 2 millions de dollars.

Un homme d’affaires précédé par sa réputation

Carter Reum est un célèbre homme d’affaires et écrivain qui a fait la rencontre de Paris Hilton par l’entremise d’un ami qu’ils ont en commun pendant la soirée des Golden Globe en 2020. Quelques mois plus tard, les deux tourtereaux se sont fiancés et le 11 novembre 2021, ils se diront « Oui » pour le meilleur et le pire. Juste après leurs fiançailles, Paris Hilton a partagé leurs photos sur les réseaux sociaux et sur son site web officiel.

Et ces clichés prouvent à quel point elle est heureuse avec Carter Reum. Il est d’ailleurs un entrepreneur, un capital-risqueur et un auteur. Il est âgé de 40 ans et a obtenu son diplôme en économie, business et management économique dans la prestigieuse Columbia University en 2003. Il est le fondateur de la société M13 et avec son entreprise, il accompagne les startups dans leur quête de fonds et leur développement. Snapchat et Pinterest par exemple sont dans son portefeuille client.