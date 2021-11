Emily Ratajkowski est soulagée d’avoir un fils plutôt qu’une fille

La star américaine Emily Ratajkowski a donné naissance à un petit garçon récemment. Au cours d’un entretien dans les colonnes de la version américaine du magazine Elle, la jeune mère s’est confiée sur la maternité et sur le fait qu’elle soit soulagée d’avoir eu un garçon plutôt qu’une fille. Avec son chéri Sebastian Bear-McClard, ils sont parents du petit sylvestre depuis mars 2021. Durant son entretien, la top modèle est revenue sur le fait qu’elle a été sexualisée bien avant la puberté et s’est confortée dans la position d’être mère d’un garçon et non d’une fille.

Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard, le type d’éducation qu’ils veulent pour leur enfant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emily_ratajkowski_official)

Dans la matinée du 3 mars 2021, Emily Ratajkowski et son époux Sebastian Bear-McClard avaient l’immense plaisir d’accueillir leur premier enfant. Alors qu’elle voulait une fille, c’est un garçon qu’elle a fini par mettre au monde. Le couple a nommé leur fils Sylvester Apollo Bear et la jeune maman a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Elle avait d’ailleurs posté une photo d’elle en train d’allaiter son bout de chou et l’avait accompagné d’une belle légende. Dans un entretien accordé au magazine Vogue le 26 octobre, la jeune femme qui est venue au monde à Londres a laissé entendre que son mari et elle ne comptaient pas donner une éducation basée sur un genre à leur enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

Elle avait expliqué que lorsqu’ils annonçaient sa grossesse à leurs amis, ceux-ci, après les avoir félicité leurs demandaient presque toujours s’ils savaient ce qu’ils voulaient. Et elle a expliqué que son chéri et elle aimaient répondre qu’ils ne connaitront pas son sexe avant les 18 ans de leur enfant. Une réponse qui fait rire tout le monde, pour tant la jeune femme était sérieuse quand elle avançait ces paroles. Mais après tout cela, elle s’est montrée intéressée par le sexe de son enfant une fois que celui-ci a vu le jour.

Emily Ratajkowski, son soulagement d’avoir accouché d’un garçon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par emily ratajkowski fanpage😍💗 (@sexy_emily_ratajkowski)

En dépit du fait que les jeunes parents souhaitaient avoir une fille, la jeune mannequin s’est réjouie d’avoir donné la vie à un garçon. Dans une interview accordée à la version américaine du magazine Elle, la compagne de Sebastian Bear-McClard a déclaré être fière d’avoir eu un garçon et que lorsqu’elle a appris qu’elle allait avoir un fils, elle a été très soulagée. Puis, elle s’est rappelée qu’elle a été sexualisée bien avant l’âge de la puberté. Pour, elle sera plus facile de gérer un garçon et bien après, elle pourra faire d’autres enfants. Elle s’est souvenue d’une scène qu’elle avait produite quand elle était encore enfant. Un jour, alors qu’elle était dans la cuisine de ses parents, elle a fait un mouvement sexy le long d’un mur. Elle s’est rappelée qu’elle faisait peut-être le CP et que ses parents lui avaient demandé où est-ce qu’elle avait appris ça. Elle leur a répondu simplement qu’elle avait appris ça à l’école et que ce que les autres filles faisaient. Ce souvenir l’a encore plus encouragé à se sentir fière d’avoir eu un garçon.