Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider : les confidences de Nadine Trintignant sur l’infidélité de son ex-mari

Ce mercredi 3 novembre, Nadine Trintignant avait été reçue par Anne Élisabeth Lemoine pour le compte de son émission, C à Vous. Au cours de cet entretien qui s’inscrit dans le cadre de la sortie imminente de son nouveau livre intitulé c’est ‘’Pour la vie ou pour le moment ?’’, la réalisatrice a évoqué l’infidélité de son ancien époux Jean-Louis avec l’actrice Romy Schneider. Nous vous proposons de lire la suite de ces lignes, pour avoir plus de détails sur le sujet.

Nadine Trintignant parle des relations extra-conjugales de Jean-Louis Trintignant

Dans son ouvrage à paraître le 10 novembre prochain, Nadine Trintignant a évoqué son histoire d’amour avec le premier homme qui lui mit la bague au doigt et qui plus sera le père de ses trois enfants. En face d’Anne Élisabeth Lemoine, sur le plateau de C à Vous, ce mercredi 3 novembre, l’actrice est revenue sur les relations extra-conjugales de cet homme qui lui a permis de devenir mère. Si aujourd’hui l’octogénaire, se souvient de ce qu’elle avait vécu dans le temps, elle déclare qu’elle avait parfaitement compris son ex-mari et qu’elle lui accordait son pardon malgré tout.

Pour dire vrai, après avoir appris que son homme la trompait, Nadine Trintignant n’a pas fait du raffut, ou crier au scandale pour faire cesser la relation de Jean-Louis avec Romy Schneider. En effet, comme une femme compréhensive elle a admis que son époux n’était plus certainement heureux avec elle. Et si ce bonheur il pouvait le vivre avec Romy Schneider, il devrait donc continuer sa relation avec celle-ci. Une décision très appréciable qui ne peut être prise que par des femmes pleines de courage. Le véritable amour n’est pas simplement de vivre en présence de l’autre, mais de chercher son bonheur, et si vous remarquez à un moment ou un autre que ce bonheur, il ne le trouve pas avec vous, acceptez simplement de le laisser partir. Il est vrai qu’en faisant cela, vous altérez votre propre bonheur à vous. Mais la seule chose qu’il faille comprendre comme l’a fait Nadine Trintignant est qu’un couple ne pourrait plus jamais être soudé comme il l’était au départ, dès lors que l’un des partenaires ne se sent plus vraiment heureux.

Nadine Trintignant reconnait l’exceptionnalité de Jean-Louis Trintignant

Toujours dans son entretien avec Anne Élisabeth Lemoine, la femme de 86 ans, n’a pas manqué de faire l’éloge de son ex-mari. Après avoir visionné une séquence de vidéo dans laquelle Jean-Louis affirmait être un mari idéal, extraordinaire et parfait, Anne-Elisabeth Lemoine demande à son invitée si elle confirmait les propos de son ancien époux. Sans sourciller, l’octogénaire a fait savoir que son Jean-Louis était effectivement un homme idéal et particulièrement exceptionnel Parce qu’il était difficile à comprendre.

Ainsi, si leur mariage a duré 37 ans avant le divorce, c’est bien parce que les deux conjoints arrivaient parfaitement à se comprendre et cherchaient continuellement à se donner le bonheur et la joie nécessaire pour aller de l’avant. Toutefois, il faut reconnaître aussi que pendant leurs relations amoureuses presque parfaites, le couple a connu quelques coups durs. En effet leur deuxième fille Pauline est décédée juste un an après sa naissance.

En 2003, plusieurs années après leur divorce, Nadine et Jean-Louis Trintignant, ont perdu encore un autre enfant. Il s’agit de leur fille aînée Marie, morte assassinée par son compagnon Bertrand Cantat, alors que sa carrière d’actrice était très prometteuse. Ce fut un vrai coup dur pour Nadine et Jean-Louis Trintignant effondrés par cet horrible meurtre.