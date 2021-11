Procès du prince Andrew : qui sont ces membres de la famille royale qui pourraient être appelés à témoigner ?

Une affaire qui n’a pas fini de diviser la famille royale ! Accusé de viol par Virginia Giuffre, le prince Andrew sera entendu par les éléments de la justice dans les prochains jours. Ainsi, lors cette audience, quelques membres de la famille royale pourraient être conviés à témoigner avant le début du procès.

La famille royale ne s’accorde plus sur la situation du prince Andrew

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mark Harrison Photography (@mark_harrison_photography)

Depuis la survenue de cette affaire, plusieurs divisions ont été enregistrées au sein de la famille royale. Si le prince Andrew peut compter sur le soutien indéfectible de ses filles et de son ex-épouse Sarah Ferguson, ainsi que celui de sa mère, la reine Elizabeth II, il n’en demeure pas moins qu’il soit très méprisé par ses frères les princes Charles et Édouard ainsi que sa sœur la princesse Anne. D’après plusieurs sources proches de la famille royale, les trois autres membres de la fratrie du prince Andrew se seraient réunis et auraient pris la décision de bannir à jamais leur frère qui constituait une menace pour la famille. Ce dernier avis est également partagé par un certain William deuxième dans la liste de succession au trône.

Le prince Andrew lance des accusations contre Virginia Giuffre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Andrew (@princeandrew2769)

Initialement réfugié au Royale Lodge pour échapper à la justice américaine, le prince Andrew a finalement décidé de montrer ses muscles et de se battre pour laver son honneur et peut-être espérer avoir à nouveau la confiance de tous les membres de sa famille. Dès lors, c’est avec grande surprise que l’on a appris récemment que les nouveaux avocats chargés de la défense du prince ont entrepris des poursuites à l’encontre de Virginia Giuffre qu’ils accusent de vouloir juste extorquer de l’argent au prince Andrew. Et d’après les informations de ceux-ci, Virginia Giuffre aurait elle-même participé en toute conscience et sans contraintes à l’embauche de nouvelles filles pour satisfaire les hommes. Et dans cette nouvelle accusation portée par la partie du prince Andrew le nom d’un témoin a été cité. Il s’agit d’un dénommé Philip Guderyon, qui était un des anciens copains de Virginia Giuffre. Celui-ci aurait donc affirmé que l’accusatrice du prince Andrew avait approché sa sœur pour lui demander de l’aide enfin de trouver des filles capables de satisfaire ses employeurs.

Le prince Andrew peut compter sur les témoignages de quelques membres de sa famille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par prince Andrew Albert (@princ.eandrew2)

Désormais, le prince Andrew connait la date de son procès. Et à cette date-là, le duc d’York devrait s’expliquer sur ses actes et donner sa position sur l’accusation qui pèse contre lui. Bien évidemment, le but du second fils de la reine Elizabeth II n’était certainement pas d’aller plaider coupable devant le tribunal. Il compte prouver son innocence et pour cela, plusieurs membres de sa famille pourraient être entendus lors des audiences qui se dérouleront avant le début du procès. Ainsi, d’après les informations reportées par nos confrères du Times et du Daily Mail, Sarah Ferguson, Béatrice d’York et Eugénie d’York pourraient être appelé à témoigner. Des témoignages qui iront certainement en faveur du duc d’York, afin que soit établie clairement son innocence dans cette affaire. Pour sa part, Virginia Giuffre devra monter aussi un dossier solide avec des témoins très convaincants pour espérer obtenir gain de cause. Dès lors il faut dire que chacun des avocats des deux parties a du pain sur la planche.