Kim Kardashian et Kanye West : ces paroles très troublantes du rappeur sur leur divorce

Kim Kardashian et Kanye vont-ils annuler le divorce ? C’est la question qui taraude actuellement l’esprit de millions de personnes à travers le monde. Découvrez dans cet article, les propos inquiétant de Kanye West qui laisse croire à la probable annulation de la procédure de divorce.

Kanye West refuse d’admettre le divorce

Si Kim Kardashian se considère déjà comme étant divorcé, comme elle l’avait laissé entendre dans ses propos au Saturday Night Live en employant le passé pour évoquer son mariage avec Kanye West, ce dernier refuse de se considérer comme étant divorcé. Ainsi avait-il déclaré dans un entretien accordé à Daily mail, enregistré au mois d’octobre et publié le 4 novembre dernier, que tant qu’il n’aura pas vu de papier de divorce, il se considèrerait toujours comme étant l’époux de Kim Kardashian et que celle-ci resterait sa femme. Le célèbre rappeur a ensuite affirmé que ses enfants n’avaient aucune envie de la voir se séparer avec leur mère et qu’il souhaite lui aussi demeurer avec sa femme. Des propos à couper le souffle puisque désormais la question qui avait été pendant longtemps posée par les fans se repose à nouveau : il y a-t-il encore un espoir pour Kim Kardashian et Kanye West ?

Le divorce de Kanye West et de Kim Kardashian n’a pas été du goût des femmes

Les problèmes du couple ont commencé l’année dernière alors que Kanye West se déclarait candidat aux élections présidentielles de novembre, avec pour seule volonté d’unir l’Amérique qui était selon lui, complètement divisée. Mais au fil du temps, le rappeur a semblé perdre la pédale et balance des informations personnelles qui n’ont pas été du gout de son épouse. Plus tard, on apprend que Kanye West a été interné dans un hôpital psychiatrique et qu’il souffrait de surmenage et d’épuisement. Mais malgré les efforts de sa femme et surtout de sa belle-sœur qui a essayé de proposer des thérapies de divorce au couple afin qu’il puisse traverser cette période de crise, le divorce a été annoncé en début d’année, créant un tollé sur la toile. Qui pouvait croire que ce couple allait se séparer ? Après tout, ils ont eu 4 enfants et de toutes les relations de Kim c’est celle qui a le plus duré. Les fans étaient donc très choqués d’apprendre la nouvelle du divorce.

Quels sont les accords financiers de Kanye West et de Kim Kardashian ?

Si aujourd’hui Kanye West refuse d’admettre le divorce, le couple aurait d’après plusieurs sources, trouvé des accords financiers pour mettre fin à son mariage. Ainsi, apprend-on que l’ancienne résidence conjugale est désormais la propriété de Kim Kardashian qui a dû verser quelque 23 millions de dollars pour l’obtenir. Initialement achetée à 60 millions de dollars, cette maison a hébergé Kanye West et sa famille pendant de nombreuses années.

Kanye West a-t-il déjà tourné la page ?

Même s’il se dit toujours en couple avec celle qu’il convient d’appeler désormais, son « ex-femme », Kanye West semble toutefois tourner la page de son passé. Ainsi, a-t-il obtenu l’autorisation de la justice de s’appeler désormais Ye, après de longues démarches judiciaires. Dorénavant, même le look du rappeur semble avoir changé. Puisqu’à plusieurs reprises déjà, il a été aperçu masque au visage, déambulant dans les rues des grandes villes du monde. Néanmoins les proches du rappeur ont expliqué que le choix de masquer son visage n’était basé que sur l’envie de marcher librement dans les rues sans pour autant attirer la foule de fans qui l’assaille pour demander des selfies ou des autographes.