Caitlyn Jenner : elle lâche une bombe quand elle affirme que Kris Jenner l’a forcée à se marier

De passage dans l’émission Big Brother VIP, sur la chaîne australienne 7+, Caitlyn Jenner s’est laissée aller à quelques confidences sur son mariage avec Kris Jenner. Au cours de ce célèbre programme, la personnalité américaine du monde des médias a fait savoir que son ex épouse Kris Jenner avait tout fait pour que leur union ait lieu. À l’époque, elle n’avait pas encore opéré son changement de genre et n’était pas prête pour son union avec la maman des stars Kardashian. C’est là certainement une révélation qui ne réjouira pas la principale concernée.

Une union forcée

Caitlyn et Kris Jenner sont séparées depuis 2015 et celle qui autrefois était l’homme de la maison a décidé de faire des révélations sur leur union. Pendant son passage dans l’émission Big Brother VIP, celle qui a remporté la médaille du Décathlon aux Jeux olympiques d’été de 1976 a parlé des dessous de ses noces avec Kris Jenner. Au cours de cet épisode du programme télé, la célébrité a échangé avec ses pairs dans la villa. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne s’est pas gênée à faire quelques révélations qui ne vont pas faire plaisir à son ancienne femme.

Caitlyn Jenner a fait savoir qu’elle a tâtonné avant de se marier avec elle parce qu’ils avaient déjà beaucoup d’enfants : huit au total. Elle a raconté qu’ils ont réuni huit enfants sous le même toit et que ce n’était pas une chose facile pour eux. Ils ont fait 23 ans ensemble, mais seulement 5 mois et demi après leur rencontre, ils se sont mariés. À cette époque, Kris était déterminée à se marier tant dis que Caitlyn n’était pas du même avis parce qu’il y avait trop d’enfants à gérer, surtout du côté de la maman des Kardashian et en plus elles étaient encore très jeunes.

Pour Caitlyn, ce n’était pas le seul problème car il y avait aussi le fait que Robert Kardashian, papa de Rob, Kim, Khloé et Kourtney Kardashian avait été emporté par un cancer en 2008. Une situation qui ne l’encourageait pas à emménager avec la mère de cette famille nombreuse. William Bruce Jenner (son nom d’homme de cette époque, ndlr) lui a fait savoir qu’il n’ira pas chez elle, qu’il ne fera rien de tout ce qu’elle voulait. Mais après quelques temps, ils se sont mariés avant de divorcer en 2015.

Caitlyn Jenner, son changement de genre

Aujourd’hui, Caitlyn Jenner est une transgenre qui s’assume et qui le dit haut et fort. Elle a d’ailleurs déclaré : « Appelez-moi Caitlyn« . Née William Bruce Jenner, Caitlyn a autrefois été un brillant athlète qui a remporté une médaille olympique et plusieurs autres titres. Mais, l’homme et père de famille s’est toujours sentie comme une femme et en 2015, il a finalement fait son coming out transgenre et a changé de nom. Devenant ainsi Caitlyn Jenner. Un coming out qui avait fait la Une du magazine Vanity Fair.