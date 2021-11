Khloé Kardashian méconnaissable : elle décide de se métamorphoser en Kris Jenner pour lui rendre hommage

Kris Jenner a eu 66 ans ce vendredi 5 novembre 2021. À cette occasion, la ravissante mère a eu droit à quelques hommages de ses filles. Et celui qui a le plus captivité notre attention, est l’hommage rendu par Kris Jenner.

Khloé Kardashian rend hommage à sa mère

Khloé Kardashian est très proche de sa mère, et ça, tout le monde le sait bien. La jeune femme n’hésite pas à rendre hommage à Kris Jenner à chaque fois que se présente l’occasion. Mais il faut dire que cette fois-ci c’est sans doute le meilleur hommage jamais rendu à la sexagénaire. Totalement métamorphosé en Kris Jenner, Khloé Kardashian a adressé un très long message à l’endroit de celle-ci en légende de la surprenante photo publiée sur Instagram. Une photo sur laquelle on pouvait clairement l’apercevoir avec une perruque noire sur la tête et un survêtement noir sur le corps. Un look qui rappelle celui, qu’avait adopté la jeune femme dans le dernier épisode de l’Incroyable famille Kardashian pour se déguiser en sa mère. Et il faut dire qu’elle a bien réussi son jeu. Puisqu’on aurait cru voir une Kris Jenner fraîchement survenue du passé. Dans une époque lointaine où elle frisait la quarantaine.

Dans son élogieux message adressé à sa chère maman, la star de télé-réalité a déclaré que sa vie n’aurait pas pu avoir de sens si Kris Jenner n’y était pas présente. Pour la trentenaire, sa mère était tout ce qu’elle avait de plus cher. Elle a ainsi souhaité un très joyeux anniversaire à cette guerrière qui a su la protéger ainsi que tous les membres de sa fratrie, et la mise sur la bonne voie.

Que savoir Khloé Kardashian et sa famille

C’est dans la ville de Los Angeles qu’elle a vu le jour. C’était un mercredi de juin 1984. Plus précisément le 27. Son père, Robert Kardashian, était une éminente personnalité, principalement connue pour avoir défendu le footballeur américain O.J Simpson, accusé d’avoir assassiné son épouse et l’ami de cette dernière. Quant à sa mère, Kris Jenner, elle était simplement connue à l’époque comme étant l’épouse d’un grand homme de droit. Sa renommée a véritablement pris forme, pendant la production de la télé-réalité, l’Incroyable famille Kardashian. Khloé Kardashian a fait ses études au lycée Marymount High school pendant un laps de temps avant de décider à poursuivre ses études à domicile. À 16 ans, elle a eu un terrible accident de voiture et est restée dans le coma pendant quelque temps. Puis l’année suivante, elle obtint son diplôme de fin de lycée.

À l’instar de sa mère et de ses sœurs d’ailleurs, sa véritable notoriété a commencé à s’installer lors de la diffusion des épisodes de la célèbre émission, l’Incroyable famille Kardashian. Avant cette étape de leurs vies, toute la famille n’était reconnue qu’en référence de Robert Kardashian. Pour information, ce dernier s’est éteint en 2003, alors âgé de 59 ans des suites d’un cancer de l’œsophage, près de 12 ans après son divorce avec Kris Jenner. À ce jour, Khloé Kardashian est à la tête de sa propre entreprise de vêtements. Et sa carrière de femme d’affaires semble être assez convaincante.