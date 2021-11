Matthieu Delormeau : il évoque ces paroles troublantes glissées à des officiers de police

Mardi 9 novembre, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Guillaume Genton a fait des révélations-chocs sur Mathieu Delormeau. Le chroniqueur se serait comporté incongrument avec des policiers.

Une choquante révélation sur Mathieu Delormeau

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 💋COMPTE FAN💋 M💍 (@matthieu_delormeau_fan)

Mathieu Delormeau n’est plus à décrire. Le chroniqueur de Cyril Hanouna, fait partie de ces prestigieuses personnalités de télé les plus en vues en France. À un tel point qu’il tente même de surfer sur sa notoriété pour se sortir de situation quand il a des ennuis. C’est d’ailleurs ce qu’a fait savoir Guillaume Genton, mardi 9 novembre sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Le chroniqueur de 30 ans a raconté avoir assisté un jour à l’arrestation de Mathieu Delormeau par les policiers. Cette surprenante scène s’était produite sur les quais de Paris. Cependant, ce qu’il y a de plus étonnant n’est pas l’arrestation du célèbre chroniqueur, mais plutôt sa réaction lorsqu’il aurait été arrêté. Ainsi, Guillaume Genton a-t-il confié que Mathieu Delormeau aurait lancé aux policiers « Vous êtes conscients que vous êtes en train d’arrêter une vedette ? ». Des propos qui ont choqué toutes les personnes présentes sur le plateau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 💋COMPTE FAN💋 M💍 (@matthieu_delormeau_fan)

Cependant, Mathieu Delormeau a rapidement rectifié la phrase de Guillaume Genton. Il aurait simplement fait comprendre en réalité aux policiers qu’ils étaient en train de perdre le temps à une vedette. Mais cette clarification n’a pas suffi pour mettre le chroniqueur à l’abri des critiques. Il a alors ajouté avoir été très gentil avec les forces de l’ordre puisqu’ils leur avaient offert avec plaisir un selfie. Une information rapidement contestée par le témoin principal de la scène, Guillaume Genton. En effet, ce serait Mathieu Delormeau qui aurait demandé aux policiers s’ils voulaient un selfie. Et a ceux-ci de refuser très catégoriquement sa proposition.

Et ce n’est pas seulement cette fois-là que Mathieu Delormeau a eu des ennuis avec les policiers. Le célèbre chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste est connu pour son caractère rebelle. Si rebelle que cela lui avait coûté quelques heures au commissariat et une grosse amende en 2015 pour outrage. En effet, à l’époque le chroniqueur aurait balancé un post choquant sur Twitter qui n’aurait pas été du goût des policiers. Résultats il a payé près de 1000 euros d’amende.

Mathieu Delormeau est-il radin ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M@D Fans (@mdelormeaufans_)

Ce n’est pas non plus la seule fois où un chroniqueur fait des révélations-chocs sur Mathieu Delormeau. Il y a quelques semaines déjà, plusieurs chroniqueurs ont dévoilé le caractère radin de l’homme aux cheveux bruns. En effet Mathieu Delormeau ne profite pas seulement de sa réputation pour charmer les flics. Il tire profit de sa notoriété dans tout ce qu’il fait dans la vie. Sinon comment imaginer qu’après avoir consommé un repas au restaurant, il demande au serveur s’il lui devait quelques choses ? C’est tout simplement honteux et inadmissible. C’est du moins ce qu’ont pensé la plupart des chroniqueurs lorsque Kelly vedovelli balance cette grosse vérité sur Mathieu Delormeau. Et ce n’est pas qu’au restaurant que Mathieu Delormeau démontre sa radinerie. En effet selon ses collègues, l’homme de 47 ans ferait le tour des concessions de la capitale française pour se faire prêter des véhicules gratuitement afin de faire ses courses. Mais lorsqu’il finit de s’en servir, il rend les véhicules sans faire le plein d’essence.