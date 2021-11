Kate Middleton : ce petit prix complètement fou de ses boucles d’oreilles créoles torsadées

Kate Middleton impressionne le monde à chacune de ses sorties officielles. Et ce, depuis son entrée dans la famille royale en 2011. C’est donc sans surprise qu’on l’a une nouvelle fois aperçu dans un look d’enfer à l’occasion du lancement du Taking Action on Addiction.

Kate Middleton est la définition de l’élégance

Bien plus qu’une simple princesse consort, Kate Middleton est devenue la reine de la mode et de l’élégance. Son charme inouï, n’en parlons plus. Kate Middleton a tout d’une femme éblouissante pouvant séduire n’importe quel public. Et cela, elle le prouve à chaque fois qu’elle met le pied dehors. Amoureuse du recyclage au même titre que la reine Letizia d’Espagne, Kate Middleton aime aussi acquérir des accessoires de mode à des prix très abordables pour son rang. Pour cette merveilleuse princesse, il ne suffit pas qu’un objet soit de grandes valeurs pour être agréable à la vue. Parfois, des objets de moindre coût, sont les plus beaux. C’est cette précieuse leçon de vie qu’a donnée l’épouse du prince William lors du lancement de la campagne Taking Action on Addiction.

Lumineuse dès son apparition comme un bel ange, Kate Middleton avait opté pour un total look rouge, composé d’un col roulé signé Ralph Lauren et d’une longue jupe plissée de chez Christopher Kane. Comme accessoires, la mère du prince George a simplement choisi des boucles d’oreilles créoles torsadées et de moindre coût. Pouvez-vous imaginer, une princesse porter des accessoires de moins de 8 € ? Kate Middleton l’a fait. Ses boucles d’oreilles signées Asos coûtent 7,49 €. Un prix très abordable pour une future reine n’est-ce pas ?

Kate Middleton a travaillé son style avec le temps

Si Kate Middleton met tout le monde d’accord aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’elle s’était préparée dès sa naissance à devenir princesse. Ainsi, avant qu’elle ne se retrouve du côté des Windsor, la future reine n’avait rien d’une duchesse de Cambridge. Bien que son charme et la beauté de son visage soient particulièrement captivants, la mère du prince George était très loin d’être cette femme mythique qu’elle est devenue aujourd’hui. En d’autres termes, elle n’était pas si élégante avant son entrée dans la famille royale. On aurait même dit qu’elle ne connaissait pas grand-chose à la mode, ou plutôt qu’elle n’était pas trop fan de l’élégance.

Qu’elle apparaisse lumineuse aujourd’hui, prouve combien la femme du prince William a su s’adapter à sa nouvelle vie et à son nouveau rang. Être la duchesse de Cambridge à bien des exigences vestimentaires. Et si vous êtes passionné de la famille royale, vous auriez certainement remarqué qu’au début de son mariage avec le frère du prince Harry, Catherine Middleton, de son vrai nom, portait le plus souvent des jupes ou des vêtements qui n’excèdent pas les limites des genoux. Cependant avec le temps, elle a su changer de look. Aujourd’hui elle porte très rarement des vêtements courts, mais elle parait néanmoins ravissante malgré tout. Il faut l’avouer Kate Middleton est un modèle pour de nombreuses femmes. La preuve, à chaque sortie officielle, les tenues pour lesquelles elle opte sont en rupture de stock dans les heures qui suivent.