Patrick Sébastien sur scène : ce tacle qu’il envoie à Eric Zemmour

Patrick Sébastien de retour sur scène avec le Plus grand cabaret du monde, en profité pour tacler Eric Zemmour

Après avoir quitté la télé il y a de cela 2 ans, Patrick Sébastien a dû faire une pause avec sa célèbre émission le Plus grand cabaret du monde. Il a fait son grand come-back cette année avec une adaptation de cette émission et le moins que l’on puisse dire c’est que cela lui a fait plaisir avant de réjouir ses fans. En tournée jusqu’au 31 décembre 2021, le réalisateur était sur scène et pendant sa présentation, il a profité pour tacler Eric Zemmour. Au passage, il a aussi fait un joli petit tacle à Didier Raoult.

Patrick Sébastien toujours aussi drôle et taquin

Patrick Sébastien a gardé son sens de l’humour depuis qu’il a quitté les plateaux télé. Avec son programme le Plus Grand Cabaret du monde, il a quitté les studios de télévision pour se retrouver désormais sur les podiums de salle de spectacles. Après avoir quitté France 2 il y a de cela deux ans, l’humoriste a repris son bâton de commandement et s’est lancé dans une tournée qui ira jusqu’au 31 décembre prochain. Dans une interview accordée au Parisien, le producteur a fait savoir qu’on lui avait déjà fait la proposition de produire son programme en salle de spectacles, mais seulement, il ne voulait pas le faire tant que c’était encore diffusé sous forme d’émission.

Au cours de sa récente production scénique, le maitre de cérémonie a fait savoir avec enthousiasme qu’il y a « une quinzaine de numéros pour le prix d’une place, c’est génial« . Au cours de ce spectacle qui comprend plusieurs numéros, le présentateur a profité pour lâcher quelques petites piques. Pendant sa présentation, Patrick Sébastien a tout d’abord taclé Eric Zemmour, avant de s’en prendre au professeur Didier Raoult. Avec amusement, il a lâché : « Vous retrouverez les danseurs colombiens un peu plus tard. Enfin… si Zemmour ne les a pas renvoyés à Bogota d’ici là« . Puis il est apparu maquillé en Didier Raoult et en a profité pour préciser qu’il décrit sa soirée comme « un geste barrière pour résister au virus de l’angoisse, de la trouille, de la peur. » De belles petites vannes qui feront certainement rire ou énerveront les deux concernés.

L’humoriste se sent bien dans sa peau

C’est en 2018 que Patrick Sébastien a mis un terme à son travail sur France 2 en tant que présentateur télé des programmes Le Plus Grand Cabaret du monde et les Années Bonheur. Mais de manière étonnante, l’acteur – réalisateur – producteur mais aussi animateur, a fait savoir au micro du journal Paris Normandie qu’il est presque soulagé d’avoir tiré sa révérence car il constate un « mépris croissant affiché des services publics pour tout ce qui contient le mot ‘populaire’, comme si c’était sale – un gros mot, presque. » Lui qui a d’ailleurs vu l’arrivée d’Eric Zemmour dans le monde des médias et l’univers de la politique, a qualifié cela de populisme faussement concerné qui n’est qu’une arnaque, une sorte d’élitisme froid.