Bernard Montiel : une interview très déplacée exhumée par Izïa Higelin que le chroniqueur avait fait avec sa mère

Ce jeudi 4 novembre, la chanteuse française Izïa Higelin a ressorti une vidéo archive de l’interview donnée par sa mère Aziza Zakine à Bernard Montiel dans les années 80. Alors que le chroniqueur de TPMP a récemment pris la défense d’Ary Abittan qui est accusé de viol, la jeune chanteuse s’est en pris à lui avec cette vidéo dans laquelle il évoque le décolleté de sa maman. Le coup de gueule poussé par la jeune chanteuse a suscité la réaction de certaines chanteuses et a choqué Bernard Montiel qui l’a fait savoir dans le talk-show de C8.

Des propos qui provoquent Izïa Higelin

La chanteuse Izïa Higelin a été énervée quand elle a vu le récent commentaire que Bernard Montiel a fait sur Ary Abittan qui est accusé de viol. C’est le lundi 1er novembre que l’on a appris que l’acteur a été interpellé puis placé en garde à vue avant d’être placé sous contrôle judiciaire pour l’accusation de viol qui pèse sur lui. Suite à cette nouvelle, Bernard Montiel a pris la défense de l’humoriste sur le plateau de TPMP. Il avait déclaré ceci : « Je le défends parce que je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes. Il est toujours extrêmement correct, c’est un mec archi honnête donc vraiment, je ne crois pas à cette histoire. »

Des propos que la jeune femme de 31 ans n’a pas apprécié et elle s’est servie de son compte Instagram pour partager des images d’un entretien entre sa maman, Aziza Zakine et Bernard Montiel dans son émission La Une est à vous, diffusée à l’époque sur TF1. Dans cette vidéo archive qu’elle a partagé, on peut voir que ce jour, l’animateur était troublé par la jeune star et lui avait fait savoir qu’elle était très jolie. Puis, il a continué en faisant un commentaire sur la tenue de la jeune chanteuse originaire de Tunisie en lui demandant si c’était pratique de chanter ainsi avant de déclarer ceci : « Je voulais faire remarquer aussi que vous aviez un très joli décolleté. »

Remontée, Izia Higelin a commenté violemment la vidéo. Une vidéo qui a poussé Barbara Pravi, Juliette Armanet, Emma de Caunes et Inna Modja à s’insurger contre l’attitude de Bernard Montiel.

Bernard Montiel étonné face aux remarques d’Izïa Higelin

Sur le plateau de TPMP, le chroniqueur de Cyril a tenu à assurer qu’il comprend que la jeune chanteuse ait pris la défense de sa mère mais qu’il est tout de même très choqué. Puis il a demandé à savoir ce qu’il y a de choquant dans ce qu’il a dit au cours de son entretien avec Aziza Zakine. Il a continué en demandant s’il avait fait preuve de maladresse ou s’il avait été nul. Ensuite, il a reconnu avoir dit qu’il était troublé par sa beauté, qu’il la trouvait belle et qu’il avait aussi parlé de son décolleté. Pour terminer, l’animateur télé a avoué qu’il était tombé sous le charme de la maman d’Izïa Higelin, qu’il s’était bien entendu avec elle et il lui a fait une série d’éloges.