Christophe Beaugrand : un ancien sénateur lui envoie un message très agressif

Ce jeudi 4 novembre, Christophe Beaugrand était sur le plateau de C à vous pour parler de son livre intitulé Fils à papa(s). Une œuvre dans laquelle il parle du long chemin qu’il a emprunté avec son compagnon pour pouvoir devenir les parents du petit Valentin. Parent depuis le 9 novembre 2019, le journaliste a tenu à évoquer l’expérience de la Gestation Pour Autrui (GPA) qu’ils ont fait aux Etats-Unis. Un livre qui lui vaut d’ailleurs une pléthore de messages positifs. Mais aussi des messages négatifs comme le journaliste a témoigné avoir un reçu un message très agressif d’un ancien député.

Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin, leur expérience de la GPA

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand)

Les deux tourtereaux sont des parents comblés depuis le 9 novembre 2019, date à laquelle ils ont eu l’immense joie d’accueillir leur fils Valentin. Ils ont eu recours à la Gestation Pour Autrui (GPA) aux Etats-Unis avec une femme qui a bien voulu rendre leur rêve possible. Dans son livre intitulé Fils à papa(s), Christophe Beaugrand est revenu sur les efforts qu’il a dû fournir avec son mari pour pouvoir devenir papa.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand)

Ce jeudi 4 novembre sur le plateau de C à vous, le journaliste a fait savoir que la sortie a eu un écho favorable auprès des lecteurs en général, mais qu’il y a tout de même une poignée de personnes qui ont fait preuve de critiques acerbes à son encontre. Il a ainsi expliqué avoir reçu en moyenne 98% de messages positifs et 2% de messages très agressifs, très violents. Et dans cette minorité on compte un ancien sénateur qui s’est montré très menaçant envers l’homme de média.

Les menaces de l’ancien sénateur

Durant son entretien ce jour-là sur France 5, le jeune papa a fait savoir que les auteurs de ces messages haineux sont des personnes dont on est loin d’imaginer qu’elles peuvent poser de tels actes. Il a tenu à préciser que ce ne sont pas des gamins, mais bel et bien des adultes qui profèrent des messages menaçants à son encontre. Puis, il a indiqué que parmi ces personnes qui propagent ces messages hostiles sur les réseaux sociaux, on compte des personnes politiques et des responsables d’associations. Puis, il a continué en affirmant qu’il lui est déjà arrivé de faire l’objet d’agressions numériques via des tweets écrits par La Manif pour Tous. Dans ces publications, il est traité d’esclavagiste parce qu’il raconte qu’il a eu recours à une mère porteuse pour avoir son enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@christophe_beaugrand_fans)

S’il reçoit des messages méchants des associations, il n’est pas épargné des menaces venant de très haut. L’animateur télé a affirmé avoir reçu le message d’un ancien sénateur il y a de cela deux jours seulement. Dans ce message, ce dernier a écrit : « vous devriez finir en prison. Vous avez commis des délits« . Face à cela, le journaliste ne s’est pas laissé faire et a répondu : « pour un ancien sénateur, vous connaissez mal le droit parce que je n’ai commis aucun délit en fondant ma famille« . Bien qu’il reçoive des critiques constamment, l’animateur télé ne compte pas abandonner le combat qu’il mène pour que les mentalités avancent en ce qui concerne la GPA.